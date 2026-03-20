Heidi Klum zu krank für GNTM: Tochter Leni hat "leider kein Foto für dich"

Schock bei GNTM: In Folge 12 müssen insgesamt vier Kandidaten die Show verlassen. Und als wäre das nicht genug, fehlt auf einmal Model-Mama Heidi Klum.

Von Paulina Sternsdorf

Los Angeles - Schock bei GNTM: In Folge 12 am Donnerstag müssen insgesamt vier Kandidaten die Show verlassen. Und als wäre das nicht genug, fehlt auf einmal Model-Mama Heidi Klum (52)! Tochter Leni (21) muss spontan für ihre Mutter einspringen und sorgt für frischen Wind in der Castingshow.

Für Eileen (19, l) endet der Traum von GNTM. © ProSieben/Max Montgomery Wir erinnern uns: Das Boots-Shooting am Mittwoch lief nicht für alle Models glatt. Kandidatin Eileen (19) musste nach Fall ins Wasser sogar vom Lifeguard gerettet werden. Doch genau dieses Missgeschick schickt das angehende Model jetzt nach Hause und sie muss die Model-Villa verlassen. Auch Felix (27) konnte Heidi nicht überzeugen und er ist ebenfalls raus. Für die übrigen Kandidaten steht eine Zeitreise auf dem Programm: Im Stil des 18. Jahrhunderts treten sie beim "Ballroom-Dance-Walk" an, schlüpfen in prunkvolle Gewänder und feilen an klassischen Choreografien – erneut in den gleichen Paarungen wie zuvor. Germany's Next Topmodel Tränen nach GNTM-Shooting und großer Schock am Ende Vor allem Antonia (19) und Louis (23) genießen die Aufgabe sichtlich. Die beiden kamen sich bereits in Folge 11 sehr nahe.

Heidi ist krank, Leni übernimmt

Überraschung bei der Performance: Heidi Klum fehlt plötzlich und kann die Entscheidung nicht wie geplant gemeinsam mit Topmodel Brooks Nader (29) treffen. Aus dem Off meldet sie sich zu Wort und erklärt: "So krank wie an diesem Tag war ich schon lange nicht mehr." Doch für Ersatz ist gesorgt: Tochter Leni springt ein, nimmt im Chefsessel Platz und übernimmt kurzerhand das Ruder.

Leni Klum (21, l) springt kurzerhand für ihre kranke Mutter ein. © ProSieben/Max Montgomery

Dass Heidi Klum während den Dreharbeiten fehlte, kam in der Vergangenheit so gut wie nie vor. Umso schwerer fällt es der 52-Jährigen auch, die Verantwortung in die Hände ihrer ältesten Tochter zu geben. So ganz loslassen kann Heidi dann doch nicht und berät aus der Ferne – per Videocall! Leni updatet ihre Mutter also und erklärt, dass sie beim Walk und Tanzen die Jungs "nicht so gut fand wie die Mädels". Die 21-Jährige weiß auch sofort, welche beiden Jungs am schlechtesten waren und die Model-Ranch sofort verlassen müssen. Mit Mamas Segen verkündet Leni Klum die Entscheidung: Lukas (21) und Jill (45) müssen gehen.

Jill (45, l) muss die Model-Villa verlassen. © ProSieben/Max Montgomery