Lippenbiss und Leidenschaft: In Los Angeles kommen sich die GNTM-Kandidaten verdächtig nah

In Los Angeles treffen auf der GNTM-Ranch in Folge elf erstmals Heidi Klums Schützlinge aufeinander – und dürfen sich bei einem Foto-Shooting kennenlernen.

Von Paulina Sternsdorf

Los Angeles (USA) - In L.A. treffen auf der "Germany's Next Topmodel"-Ranch in Folge elf zum ersten Mal Heidi Klums (52) Frauen und Männer aufeinander – und dürfen sich direkt bei einem Foto-Shooting intensiv kennenlernen: Knutschen erlaubt! Bei einem Paar sprühen dabei besonders die Funken.

Antonia (19) und Louis (23) kommen sich näher. © ProSieben/Max Montgomery Aber zunächst heißt es, das neue Zuhause zu begutachten: Eine moderne Ranch mit Pool! Die Frauen dürfen zuerst "einchecken" und warten dann auf die Männer – die ihnen besser gefallen als erwartet. "Sie sind netter als ich erwartet habe", lautet beispielsweise Kandidatin Nanas (24) Urteil. Doch das Kennenlernen wird schon bald zur intensiven Kuschelstunde: beim "Intimate Teaching" von Nina Rausch (43). Dabei wird für das kommende Shooting geprobt und Antonia (19) und Louis (23) nehmen ihre Rolle sehr ernst. Germany's Next Topmodel DDR-Topmodel nach GNTM-Aus: "Auch ohne Heidi habe ich es alleine nach Paris geschafft" Ohne Zögern wird wild drauflos geknutscht. "Ich bin nicht bei GNTM für eine Romanze. Aber wenn es passiert, passiert es. Wer weiß", so Antonia. Und auch Louis scheint von seiner GNTM-Kollegin nicht abgeneigt: "Antonia wäre auf jeden Fall mein Typ."

GNTM: Lifeguard muss Kandidatin retten

Am Set geht es dann auf einem Boot heiß weiter, die Kandidatinnen und Kandidaten knutschen für die Kamera, was das Zeug hält. Doch nicht jeder versprüht dabei so eine Leidenschaft. Zwischen Felix (27) und Lara (19) will es einfach nicht knistern. Die Folge: Heidi findet es "trocken" und "holprig". Bei Eileen (19) und Lukas (21) geht sogar direkt alles schief! Das Boot ist für das Paar zu wackelig und plötzlich stürzen beide ins Wasser. Für die 19-jährige Kandidatin ein echter Schreckmoment: "Ich kriege keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr!" Klum will helfen und schickt einen Lifeguard zur Rettung. "Ich glaube, sie will abbrechen", so die Model-Mama. Doch Eileen gibt Entwarnung: Sie habe zu viel Wasser geschluckt. Trotz vollem Körpereinsatz findet Heidi ihre Performance "nicht harmonisch".

Für Eileen und Lukas endete das Shooting mit einer nassen Überraschung. © ProSieben/Max Montgomery

Bei Antonia und Louis wird es auch am Set wieder heiß – Antonia beißt ihrem Partner dabei sogar auf die Lippe. Könnte da mehr draus werden? Zumindest erklären beide, Single zu sein, was Antonia direkt kommentiert: "Praktisch!" Nicht nur zwischen Antonia und Louis fliegen die Funken, auch bei Anna (22) und Yanneck (25) ist die Anziehung nicht zu übersehen. Die beiden küssen sich nach ihrem Shooting einfach weiter, obwohl die Kamera längst aus ist. "Dabei fotografieren wir gar nicht mehr! Haben sie gar nicht mitbekommen", bemerkt auch Klum. Anna hingegen kommt aus dem Schwärmen über ihren Foto-Partner nicht mehr raus: "Das war schon romantisch."

Auch zwischen Anna (22) und Yanneck (25) sprühen die Funken. © ProSieben/Max Montgomery