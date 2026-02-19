Zu große Schuhe für GNTM-Models? Heidi Klum bleibt streng: "Kannst ja trotzdem stark sein"

München/Berlin - In Folge 3 der Castingshow " Germany's Next Topmodel " stand für die Männer ihre erste große Modenshow an. Danach wurden gleich vier Kandidaten von Heidi Klum (52) und Gastjuror Sean O'Pry (36) nach Hause geschickt.

Yanneck (24) marschiert mit einem Hut über den Laufsteg, den zuvor schon Lady Gaga getragen hat. © ProSieben / Daniel Graf

Mitten in Berlin haben zuletzt 26 Männer das Model-Loft bezogen. Lange dort entspannen durften sie nicht, denn Heidi hatte sich für die erste Fashionshow etwas Besonderes ausgedacht: In einer Lagerhalle wurde ein riesiges Kornfeld errichtet, durch das die Kandidaten in gewagten Outfits laufen sollten.

Yanneck (24) durfte dabei einen von Lady Gagas ikonischen "Abracadabra"-Hüte tragen. "Das ist der echte", betont Designer Maximilian Gedra (26).

Beim Walk konnten dann aber nicht alle verzaubern. Best Ager Gerhard (57) hatte leider nur Augen für den Boden. "Wo guckst du denn hin, Gerhard?", wunderte sich Heidi. "Was ganz wichtig ist: Starker Blick nach vorne", mahnte sie.

Auch Sean O'Pry blieb kritisch: "Du hast die ganze Zeit nach unten geschaut. Ich konnte mich nicht wirklich auf dich einlassen". Der "Papa" Gerhard musste die Show deshalb verlassen.