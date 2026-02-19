Zu große Schuhe für GNTM-Models? Heidi Klum bleibt streng: "Kannst ja trotzdem stark sein"
München/Berlin - In Folge 3 der Castingshow "Germany's Next Topmodel" stand für die Männer ihre erste große Modenshow an. Danach wurden gleich vier Kandidaten von Heidi Klum (52) und Gastjuror Sean O'Pry (36) nach Hause geschickt.
Mitten in Berlin haben zuletzt 26 Männer das Model-Loft bezogen. Lange dort entspannen durften sie nicht, denn Heidi hatte sich für die erste Fashionshow etwas Besonderes ausgedacht: In einer Lagerhalle wurde ein riesiges Kornfeld errichtet, durch das die Kandidaten in gewagten Outfits laufen sollten.
Yanneck (24) durfte dabei einen von Lady Gagas ikonischen "Abracadabra"-Hüte tragen. "Das ist der echte", betont Designer Maximilian Gedra (26).
Beim Walk konnten dann aber nicht alle verzaubern. Best Ager Gerhard (57) hatte leider nur Augen für den Boden. "Wo guckst du denn hin, Gerhard?", wunderte sich Heidi. "Was ganz wichtig ist: Starker Blick nach vorne", mahnte sie.
Auch Sean O'Pry blieb kritisch: "Du hast die ganze Zeit nach unten geschaut. Ich konnte mich nicht wirklich auf dich einlassen". Der "Papa" Gerhard musste die Show deshalb verlassen.
Walk im Kornfeld: Heidi Klum siebt bei den GNTM-Männern gnadenlos aus
Ebenfalls keine gute Figur machte Oscar (20). Sein "Watscheln" missfiel, er argumentierte mit zu großem Schuhwerk. Der Jury fehlte am Ende der Biss: "Du kannst ja trotzdem stark sein dabei und dann auch einen starken Walk machen. Bei Dir war das eher wie bei Charlie Chaplin, alles eher so 'watschel, watschel'", fand Heidi.
Das Wackeln wurde auch für Christian (22) zum Verhängnis: "Es wirkt fast so, als würde er von hinten gezogen werden", urteilte Sean O'Pry.
Auch Jonas (24) fiel durch: "Ich finde, als Model ist es superwichtig, dieses Selbstbewusste ausstrahlen zu können. Dass Du in Charge bist. Ihr müsst mich immer spüren lassen: Ich bin hier richtig. Das ist Dir heute nicht richtig gelungen, Jonas." Heidi hatte kein Foto für ihn.
Damit sind noch 21 Male Models im Rennen. Wie es für die Männer weitergeht, siehst Du am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
Titelfoto: ProSieben / Daniel Graf (3)