Mit sechs Fingern geboren: Diese Kandidaten aus Hamburg mischen "Germany's Next Topmodel" auf
Hamburg - Seit einer Woche sucht Heidi Klum (52) in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder nach neuen Gesichtern. Doch während bei den Frauen keine einzige Kandidatin mehr aus Hamburg im Rennen ist, sieht es bei den Männern anders aus.
Insgesamt drei Teilnehmer aus der Hansestadt mischen noch immer in der Sendung mit. Einer von ihnen: der 20-jährige Benji. Eigentlich arbeitet er als Koch und möchte die Sendung nun als Sprungbrett nutzen, um seinen großen Traum wahr werden zu lassen. Schon immer wollte er für renommierte Modemarken über den Laufsteg schreiten.
Seine Leidenschaft neben kochen und modeln? Kraft- und Kampfsport. Zusätzlich verriet der 20-Jährige im Gespräch mit Joyn einen "Fun Fact" über sich: "Ich hatte bei meiner Geburt sechs Finger." Weshalb sich Benji gute Chancen auf den Sieg ausrechnet? "Vielleicht gibt es ja noch kein Model, das so aussieht wie ich."
Mit Zielstrebigkeit und seinem individuellen Look möchte er sich von der Konkurrenz abheben und Model-Mama Heidi von sich überzeugen.
Ebenfalls aus Hamburg: der 23-jährige Luis. Im Gegensatz zu Benji hat dieser in der Vergangenheit bereits Model-Erfahrung sammeln können: "Ich war knapp vor einem kurzen Durchbruch, nachdem ich für zwei Prada-Kampagnen gebucht wurde, wo man aber leider mein Gesicht nicht richtig gesehen hat", so Luis.
Deshalb möchte er jetzt bei GNTM durchstarten. Neben dem Modeln mangelt es dem Studenten auch nicht an Hobbys: Sport, Golf, Beats produzieren. Der 23-Jährige kreiert gerne.
Was einige noch nicht über Luis wussten: "Ich war mal Maskottchen der Nationalmannschaft der Frauen, als ich ein Baby war. Das war 2002 oder 2003." Überzeugen möchte er mit seiner Wandelbarkeit, Looks, Gesichtsausdruck und starken Walks.
Der Dritte im Bunde ist der 20-jährige Oskar. Sein Markenzeichen ist ein großes Spinnen-Tattoo auf seiner Brust. "Ich fand das Motiv cool und hab eine Spinnenphobie", so der Kandidat. Neben dem Modeln ist auch das Lego-Bauen eine große Leidenschaft des Studenten.
Sein großer Traum wäre es, einmal auf dem Prada-Laufsteg zu laufen. Dennoch sieht er seine Show-Teilnahme eher locker. "Ich habe mich aus Spaß beworben", beichtete der 20-Jährige. Wie weit es die Hamburger in der Sendung schaffen werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
