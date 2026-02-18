Mit sechs Fingern geboren: Diese Kandidaten aus Hamburg mischen "Germany's Next Topmodel" auf

Hamburg - Seit einer Woche sucht Heidi Klum (52) in der 21. Staffel von " Germany's Next Topmodel " wieder nach neuen Gesichtern. Doch während bei den Frauen keine einzige Kandidatin mehr aus Hamburg im Rennen ist, sieht es bei den Männern anders aus.

Kandidat Benji (20) ist Teilnehmer der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". © Bildmontage: ProSieben/Daniel Graf

Insgesamt drei Teilnehmer aus der Hansestadt mischen noch immer in der Sendung mit. Einer von ihnen: der 20-jährige Benji. Eigentlich arbeitet er als Koch und möchte die Sendung nun als Sprungbrett nutzen, um seinen großen Traum wahr werden zu lassen. Schon immer wollte er für renommierte Modemarken über den Laufsteg schreiten.

Seine Leidenschaft neben kochen und modeln? Kraft- und Kampfsport. Zusätzlich verriet der 20-Jährige im Gespräch mit Joyn einen "Fun Fact" über sich: "Ich hatte bei meiner Geburt sechs Finger." Weshalb sich Benji gute Chancen auf den Sieg ausrechnet? "Vielleicht gibt es ja noch kein Model, das so aussieht wie ich."

Mit Zielstrebigkeit und seinem individuellen Look möchte er sich von der Konkurrenz abheben und Model-Mama Heidi von sich überzeugen.

Ebenfalls aus Hamburg: der 23-jährige Luis. Im Gegensatz zu Benji hat dieser in der Vergangenheit bereits Model-Erfahrung sammeln können: "Ich war knapp vor einem kurzen Durchbruch, nachdem ich für zwei Prada-Kampagnen gebucht wurde, wo man aber leider mein Gesicht nicht richtig gesehen hat", so Luis.

Deshalb möchte er jetzt bei GNTM durchstarten. Neben dem Modeln mangelt es dem Studenten auch nicht an Hobbys: Sport, Golf, Beats produzieren. Der 23-Jährige kreiert gerne.