08.05.2026 07:34 Tränen-Drama bei GNTM: "Hat mir das Herz gebrochen"

Bei "Germany's Next Topmodel" wird es für Kandidatin Marlene richtig emotional. Heidi Klum beurteilt die Models auf dem Laufsteg und vor der Kamera.

Von Friederike Hauer

München /Los Angeles - In der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" mussten die Top Ten nicht nur einen Laufsteg aus Gittern meistern, sondern auch in einem Video-Shooting bestehen. Die Schauspiel-Challenge wurde für Kandidatin Marlene (20) zum letzten Akt.

Marlene (20) kämpft auf dem Catwalk - und vergisst dabei zu lächeln. © ProSieben/Max Montgomery Inspiriert vom Filmklassiker "Clueless" sollten die Models für gute Laune auf dem Catwalk sorgen. Bei Marlene kommt nach den 63 Metern kaum Stimmung auf. "Warum hast du auf dem Catwalk nicht auch ein bisschen gelacht?", wundert sich Heidi Klum (52). "Das war ein kleines bisschen anstrengend", erklärt Marlene, die in High Heels über Gitterplatten staksen musste. Gast-Juror und Model Elias Becker (26), der Sohn der Tennis-Legende Boris Becker, kritisiert Marlene ebenfalls: "Das Outfit ist umwerfend. Du walkst sehr selbstbewusst, ich hätte mir nur etwas mehr Spaß gewünscht." Germany's Next Topmodel Von Streit zu starken Bildern: GNTM-Rivalen sorgen vor Unterwasser-Shooting für Ärger Nach dem Walk ist vor dem Dreh: In den Universal Studios soll die Top Ten ihr Schauspieltalent im ikonischen Set der Wisteria Lane, bekannt aus der Serie "Desperate Housewives" unter Beweis stellen. Als Ehepaare sollen sich die Models in Teams vor der Kamera fetzen. Regisseur Lance Drake und Schauspielerin Lisa Rinna (62) geben Tipps.

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