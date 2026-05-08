Tränen-Drama bei GNTM: "Hat mir das Herz gebrochen"
München /Los Angeles - In der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" mussten die Top Ten nicht nur einen Laufsteg aus Gittern meistern, sondern auch in einem Video-Shooting bestehen. Die Schauspiel-Challenge wurde für Kandidatin Marlene (20) zum letzten Akt.
Inspiriert vom Filmklassiker "Clueless" sollten die Models für gute Laune auf dem Catwalk sorgen. Bei Marlene kommt nach den 63 Metern kaum Stimmung auf.
"Warum hast du auf dem Catwalk nicht auch ein bisschen gelacht?", wundert sich Heidi Klum (52). "Das war ein kleines bisschen anstrengend", erklärt Marlene, die in High Heels über Gitterplatten staksen musste.
Gast-Juror und Model Elias Becker (26), der Sohn der Tennis-Legende Boris Becker, kritisiert Marlene ebenfalls: "Das Outfit ist umwerfend. Du walkst sehr selbstbewusst, ich hätte mir nur etwas mehr Spaß gewünscht."
Nach dem Walk ist vor dem Dreh: In den Universal Studios soll die Top Ten ihr Schauspieltalent im ikonischen Set der Wisteria Lane, bekannt aus der Serie "Desperate Housewives" unter Beweis stellen.
Als Ehepaare sollen sich die Models in Teams vor der Kamera fetzen. Regisseur Lance Drake und Schauspielerin Lisa Rinna (62) geben Tipps.
GNTM-Abschied lässt kein Auge trocken: "Ganz viele tolle Freundschaften"
Marlene tritt mit Luis (23) an und will nach dem verpatzten Walk alles rausholen. Beide machen ihre Sache gut, doch Luis begeistert die Jury regelrecht: "Er war so selbstbewusst, so cool, ich hab’ ihm das geglaubt. Er war definitiv der stärkere Darsteller!", lobt Lisa Rinna. Marlene steht damit also auf der Kippe. Mit ihr wackeln diese Woche auch Daphne (25), Ibo (21), Godfrey (34) und Alexavius (22).
Heidi fasst zusammen: "Du hast heute beim Video-Shooting gewackelt. Und beim Walk warst Du leider eine der Schwächsten". Die 20-Jährige bekommt deshalb kein Foto. Marlene bleibt zunächst gefasst und bedankt sich für die schöne Zeit.
Backstage wird es dann richtig emotional: "Aurélie hat mir wirklich das Herz gebrochen, als ich sie da gesehen habe", sagt Marlene. Ihre Freundin fällt ihr sofort um den Hals und weint: "Wir waren halt wirklich so gut befreundet und jetzt ist sie nicht mehr da. Ich find's so schade einfach!"
Auch bei Daphne und Alexavius bleibt kein Auge trocken, sodass schließlich auch Marlene nicht mehr an sich halten kann: "Es sind einfach ganz viele tolle Freundschaften entstanden. Und das ist das, was ich vermissen werde", erklärt sie während die Tränen kullern. Mit Standing Ovations verabschiedet sich die Gruppe.
Wie es für die restlichen Models weitergeht, siehst Du kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
Titelfoto: ProSieben/Max Montgomery