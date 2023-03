"Jahrelang gekämpft": Hängt Simone Kowalski ihre Model-Karriere an den Nagel?

Hamburg – Zieht sie nun endgültig einen Schlussstrich? " Germany's Next Topmodel "- Gewinnerin Simone Kowalski (25) überlegt, ihre Model-Karriere an den Nagel zu hängen.

Simi ist verzweifelt: "Soll ich meinen Traum als Model aufgeben?", ist eine der Fragen, die ihr immer wieder durch den Kopf schießen. Schließlich versuche sie seit Jahren, als Model zu arbeiten. "Vielleicht ist es mit fast 26 Jahren nun an der Zeit, mit dem Träumen aufzuhören."

Germany's Next Topmodel

Dabei ist die Norddeutsche bereits seit sieben Jahren im Model-Business tätig. 2019 nahm sie an "Germanys Next Topmodel" teil - und gewann die Show. Nach ihrem Sieg zog sie sich jedoch plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück und gönnte sich eine Yoga-Auszeit auf Bali.

In den vergangenen Jahren habe sie immer wieder zu hören bekommen, dass sie mit ihrem Gesicht nicht wie ein Model aussehe, erklärte sie weiter, während sie völlig ungeschminkt und mit wilder Lockenmähne in die Kamera blickt.

Mit nachdenklichen Worten meldete sich die 25-Jährige nun bei ihren Followern auf Instagram zu Wort: "Ihr wundert euch, warum ich immer noch nicht arbeite? Ich wundere mich auch", offenbarte sie mit ernster Miene in ihrer Story.

Es mache sie traurig, dieses Statement mit ihren rund 182.000 Followern zu teilen, aber "es ist die Realität", räumte Simi ein. "Ich habe jahrelang gekämpft und ich habe genug Lektionen im Leben bekommen."



Ganz aufgeben will sie aber noch nicht, wie aus ihrer Kampfansage deutlich wird: "Kein Geld der Welt kann das Licht verbrennen, was in mir ist. Ich bin aus Feuer gemacht."