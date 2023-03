Eklat um GNTM: Ex-Kandidatin Lijana legt gegen Heidi Klum nach!

Kassel - Nachdem Heidi Klum (49) zu Beginn der aktuellen Staffel von " Germany's Next Topmodel " Vorwürfe ehemaliger Kandidatinnen vehement zurückgewiesen hatte , bekommt sie nun erneut Gegenwind von ihrer wohl bekanntesten Kritikerin Lijana Kaggwa (26).

Allerdings verschweigt Heidi, dass es dennoch eine Einflussnahme seitens der Redakteure gibt, wie auch das Gericht bestätigt hatte. In dieser Frage hat sich Lijana Unterstützung von dem Rechtsanwalt Chan-jo Jun geholt, der sich ihren Fall und das Gerichtsurteil angesehen hat.

"Bei GNTM ist alles echt, und wir zeigen das, was passiert", sagte Heidi Klum in ihrer Stellungnahme. "Es gibt keinen Text, und es gibt keine Storyline."

Germany's Next Topmodel

Dabei geht es vor allem um Manipulationen am Ablauf der Sendung sowie um die damit verbundenen negativen Reaktionen im Netz - also um das Cybermobbing, dem sich viele der GNTM-Kandidatinnen ausgesetzt sehen.

Heidi Klum wollte selbst die Dinge berichtigen, was nun allerdings die Antwort Lijanas zur Folge hatte, die sie am gestrigen Donnerstag wiederum auf YouTube veröffentlichte.

Lijana hatte mit ihren Enthüllungsvideos , die sie im vergangenen Jahr auf YouTube veröffentlicht hatte, die Diskussion um das Reality-Format ins Rollen gebracht. ProSieben und das Produktionsunternehmen RedSeven versuchten zwar, gegen die Aussagen vorzugehen, unterlagen aber in den meisten Fällen vor Gericht.

"So werden Situationen geschaffen, die dann später gut gesendet werden können", sagt der Anwalt. Außerdem habe das Gericht klargestellt, dass alleine schon durch die Auswahl der gezeigten Szenen und wie diese zusammengeschnitten werden, eine Manipulation erfolgt. Es wird also beileibe nicht das gezeigt, was wirklich passiert.

Lijana bittet in ihrem Video nun alle Zuschauer von GNTM dies zu berücksichtigen und eben nicht gleich im Netz zu hetzen, wenn eine Kandidatin auf dem Bildschirm schlecht wegkommt.

Denn die korrekte Beurteilung der gezeigten Situationen sei eben nicht möglich.