Motz-Alarm bei GNTM-Moritz: "Nicht ohne Unterhose!"

München - In einer neuen Folge der 20. Staffel " Germany’s Next Topmodel " gab es für die Top Ten ein emotionales Wiedersehen mit Freunden und Familie - und natürlich trotzdem jede Menge zu meckern.

Alles in Kürze

Moritz (19, Berlin) gefällt sein Outfit nicht. Kann er die Juroren trotzdem beeindrucken? © ProSieben/Max Montgomery

Die von Heidi Klum (51) inszenierte glückliche Wiedervereinigung hatte natürlich einen Haken: Denn diesmal sollte der Besuch das Foto nach der Entscheidung abholen. Aaliyah (22, Hamburg) erkennt die Crux: "Dein Familienmitglied sagt dir dann, ob dein Traum geplatzt ist oder nicht".

Eine weitere bittere Pille waren die Outfits, die Designer und Gastjuror Yannik Zamboni (38) im Gepäck hatte. Mit überdimensionalen Perücken und knappen Höschen sollten die Kandidaten über den Laufsteg schreiten. Moritz (19, Berlin) hat die Nase voll: "Das kann man doch nicht ernst nehmen", reagiert er Backstage auf die Mode.

Noch weniger gefällt ihm sein Tanga: "Ich laufe nicht ohne Unterhose rum", protestiert der 19-Jährige. Das geht nicht am Designer vorbei: "Ich glaube, Moritz hat so ein bisschen Probleme mit dem Look", erkennt Zamboni. Die Motzerei bringt auf jeden Fall Minuspunkte!

Dabei ist der Berliner mit seiner schlechten Laune nicht allein: Auch Dauer-Nörgler Kevin (24, Wetzlar) macht seinem Frust Luft. "Die ist auch sehr schwer, mindestens zehn Kilo", mäkelt er an seiner Perücke herum. "Schmerzen pur! Es fühlt sich an, als ob ich Nadeln im Kopf habe!"

Seine Schwester Klaudia erklärt, warum der 24-Jährige ständig aneckt: "Ich kann mir vorstellen, dass Kevin eine Schutzmauer um sich aufbaut, um mit der schwierigen Situation umgehen zu können".