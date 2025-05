Nacktshooting fordert bei GNTM alles - und selbst Heidi Klum muss kurz wegschauen

Los Angeles (USA) - Diese Woche hatte es bei " Germany's Next Topmodel " so richtig in sich! Die Models mussten vor den Augen von Heidi Klum (51) um den Einzug in die Top 10 kämpfen - unter anderem beim berüchtigten Nacktshooting.

Alles in Kürze

Für Pierre (22) lief das Nacktshooting hervorragend. © ProSieben/Max Montgomery

In der kalifornischen Wüste ging es für die zwölf verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten in der 21. Folge mit Stiefeln sowie Airbrush-Tattoos am eigenen Leib auf eine Harley-Davidson und damit vor das Objektiv von Fotograf Brian Bowen Smith.

Zur Erleichterung: Zumindest der Intimbereich war bedeckt. Pierre (22) dürfte das wenig interessiert haben. Der Wiener hat nach seinem Auftreten zu urteilen absolut gar kein Problem mit Nacktheit.

Er marschierte mit einem bereits weit geöffneten Bademantel auf Klum, Smith und Motorrad zu.

"Pierre, was machst du denn? Was läufst du denn hier so hin?", entfuhr es der ungewohnt defensiven Model-Mama, die sich wegdrehte. Fotograf und Crew feierten die Lockerheit des 22-Jährigen, der wenig überraschend beim Shooting überzeugen konnte, hingegen sichtlich.

Auch Designer Kilian Kerner, der mit einem Job für die männlichen Models im Gepäck neben Klum Platz genommen hatte, schien angetan. "Mir ist egal, was ich trage oder nicht - ich shoote einfach", gab sich Pierre gelassen. Und Klum, die sich inzwischen längst wieder dem Geschehen zugewandt hatte, räumte sichtlich erfreut ein: "Er sieht heiß aus."