GNTM-Kandidat Pitzi Müller ist raus! Doch was passierte wirklich hinter den Kulissen?

Hamburg - Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass der Hamburger " Germany's Next Topmodel "-Kandidat Pitzi Müller (33, "Charming Boys") frühzeitig aus der Model-Show ausgestiegen ist. Doch was passierte wirklich hinter den Kulissen?

Ihm sei es ein Anliegen, über die Hintergründe aufzuklären, vor allem aber wolle er mit den Gerüchten aufräumen, die seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen über ihn in die Welt gesetzt hätten, so der Norddeutsche weiter. Doch dann herrschte zu dem Thema erst einmal wieder Stille auf seinem Account. Auch auf eine Nachfrage von TAG24 äußerte er sich bislang nicht.

Germany's Next Topmodel

"Die Folge war sehr emotional für mich, weil ich tatsächlich auch aus privaten Gründen ausgestiegen bin", sagte Pitzi bereits in der vergangenen Woche in einem ersten Statement auf seinem Instagram-Account.

In der dritten Folge vergangene Woche war Pitzi noch zu sehen. Und das mit einem eigentlich vielversprechenden Auftritt: Denn dort durfte der GNTM-Kandidat sogar die Show von Jean Paul Gaultier (71) eröffnen. Eine große Ehre für den 33-Jährigen, der damit schließlich auch ein Ticket für die Weiterreise nach Teneriffa ergattern konnte.

Auch seine Mitstreiterin Mare Cirko (22) deutete nun in einer Instagram-Story etwas in dieser Richtung an: "Pitzi wurde gekickt – hat Heidi uns persönlich gesagt – weil er gegen mehrere Regeln verstoßen hat." Welche Regeln das waren, sagte sie aber nicht.

In einem offiziellen Statement von ProSieben heißt es, Pitzi habe die Show auf eigenen Wunsch verlassen. Doch so ganz freiwillig scheint der Ausstieg vielleicht doch nicht gewesen zu sein.

Wir sind gespannt, ob Pitzi tatsächlich noch – wie angekündigt – "Tacheles reden" wird.