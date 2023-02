GNTM startet mit Pool-Shooting: Bei diesen Bikini-Looks greift Heidi Klum selbst zur Kamera

Unterföhring - In der zweiten " Germany’s Next Topmodel "-Folge steht das erste Fotoshooting der Staffel auf dem Programm. Zur Kamera greift niemand Geringeres als die Show-Chefin herself: Heidi Klum (49)

"Zu wissen, dass nur eine von uns automatisch weiterkommt, beeinflusst mich sehr. Der Druck steigt natürlich enorm", so Tracy (25) aus Essen. Damit sind die Spielregeln des Pool-Pärchen-Posings auch gleich erklärt: Wer besser abliefert, ist automatisch in der nächsten Runde. Die "Zweitplatzierten" müssen bangen.

Mit einem ganz anderen - zusätzlichen - Problem sieht sich Slata (19) aus Leipzig konfrontiert: "Ich hatte davor noch nie Shootings, ich bin noch nicht so erfahren. Ich hoffe, es klappt." Allerdings sieht sie auch die Vorteile in dieser Situation: "Immerhin hat man mit Heidi einen Profi neben sich. Sie kann uns Tipps und Hilfestellung geben."

Germany's Next Topmodel

Das ist auch der Münchnerin Coco (20) schnell bewusst geworden: "Es ist natürlich mehr Druck, wenn Heidi die Fotos macht, weil sie dann wirklich durch die Linse schaut und genau sieht, wie das Foto am Ende aussieht."

Der Nachteil: Schummeln und Retuschieren sind damit schon mal nicht mehr möglich, wenn die Model-Mama persönlich das Auge am Sucher hat.

Der Vorteil an diesem Shooting: Der Pool an der Model-Villa bietet eine schnell erreichbare Kulisse.

Lara (18, l.) und Coco (20) gehen Rücken an Rücken in den Zweikampf: Nur eine der beiden jeweiligen Pool-Paarungs-Kandidatinnen wird sicher weiter kommen. © ProSieben/Richard Hübner

Aber nicht nur das Direkt-Duell der WG-Grüppchen könnte für so manchen optischen Wow-Effekt sorgen. Den ebenfalls in der zweiten Episode wird Jennifer Lopez' (53) legendäres Jungle-Kleid in den Fokus gerückt.

Konkreter: Vorlage bietet das Versace-Kleid, mit dem die Sängerin vor knapp 23 Jahren bei der Grammy-Verleihung für neugierige Blicke sorgte. Die Kleider der Teilnehmerinnen sind an das berühmte Designer-Stück angelehnt.

Nachhilfe für den richtigen J.Lo-Walk gibt das schwedische Model Elsa Hosk (34). Sie wird zuerst die Kandidatinnen auf ihren Entscheidungswalk vorbereiten und im Anschluss über sie urteilen: "Es ist das perfekte Kleid, um seinen Walk zu üben, denn es hat viele Elemente, die man unter Kontrolle haben muss."

Und in Bezug auf das auch in dieser Staffel beinahe schon Mantra-mäßig wiederholte Dauerthema "Personality" hat die schöne Schwedin einen Tipp zur Hand: "Auf dem Laufsteg sollte man seine Persönlichkeit in seinen Walk mit einbringen. Versucht nicht, jemanden zu imitieren. Macht euer Ding. Seid ihr selbst."

Doch welches "du selbst" reicht am Ende aus, um im Wettkampf der Schönheiten zu bestehen? Die Antwort gibt es am Donnerstag, 23. Februar, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn oder 24 Stunden später auf Sixx. Alle Episoden gibt es zudem auf GNTM.de. Außerdem treffen wir in der kommenden Sendung auf ein paar Gesichter der letzten Staffel.