Shooting und "Shopping Queen" bei GNTM: Zwei Models müssen Koffer packen

Los Angeles (USA) - So kurz davor und doch gescheitert: Am Donnerstagabend stand bei " Germany's Next Topmodel " das Halbfinale auf dem Programm. Für zwei Models war Endstation, ein Kandidat erinnerte Heidi Klum (52) an ihren Mann.

Jannik (22) konnte im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" vollends überzeugen - und geht als ein Favorit ins Finale. © ProSieben/Max Montgomery

Die 24. und vorletzte Folge der 20. Staffel hatte es dementsprechend in sich. Für die acht verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten stand nicht nur das Shooting für das Cover von "Harper's Bazaar" an, sondern auch eine Version von "Shopping Queen".

Nach 18 hart umkämpften Wochen konnte vor den Augen von Chefredakteurin Kerstin Schneider vor allem Jannik (22) glänzen. Das Thema "Road Movie" bestimmte das Setting, der Bad Segeberger nahm in einem cremefarbenen Anzug in einem blauen Auto Platz, strahlte und überzeugte so auf ganzer Linie.

"So sah mein Mann aus bei unserer Hochzeit", kam Klum, die seit 2019 mit Tom Kaulitz (35) verheiratet ist, ins Schwärmen. "Der hatte auch so einen Anzug an. So off-white, so creamy. I love", lautete ihr Fazit.

Bei Magdalena (21), die als letztes Model an der Reihe war, herrschten wenig später erschwerte Bedingungen. Dunkle Wolken hatten es bereits angekündigt, nun war es so weit: Klum und Schneider wurden Schirme gereicht, es begann stark zu regnen.



"Das Foto wird auf jeden Fall besonders werden, denn es regnet ja nur bei mir", blieb die Wienerin in ihrem doch sehr luftigen Kleidchen aber nicht nur gelassen, sie überzeugte auch vollends vor der Kamera. "Looks amazing", so Klum.