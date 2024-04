Siegerin von 2023: Vivien Blotzki räumt mit diesem GNTM-Traum auf!

Zur Sicherheit hat Vivien nach ihrem GNTM-Sieg erst einmal ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen. © dpa/Jörg Carstensen

Um eine gewisse Sicherheit zu haben, schloss sie nach ihrem Erfolg zunächst ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau ab. "Ich wusste ja überhaupt nicht, ob danach eine Karriere auf mich wartet: Kann ich damit auch Geld verdienen?", fragte sich Vivien.

Dennoch will sie jetzt so richtig als Model durchstarten. "Dieses Jahr liegt der Fokus tatsächlich einfach mehr darauf, weil das von Anfang an mein Ziel war. Ich möchte modeln!", sagte sie.

Und dafür hat sie Anfang des Jahres einen weiteren entscheidenden Schritt getätigt und einen Vertrag mit einer Modelagentur unterschrieben, auf den sie natürlich sehr stolz ist.

Was sie allerdings nicht so gerne hört, das ist der Zusatz "Curvy". "Ich sage einfach, ich bin Model", so die 23-Jährige. "Und dann finde ich es ganz interessant, dass manche Leute dann so gucken: 'Okay, krass! Du bist Model?'"