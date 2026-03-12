Tränen-Drama bei GNTM: "Er ist ein Arsch. Der will seine Show machen"

München/Berlin - Am Mittwochabend sorgte Godfrey (34) bei " Germany's Next Topmodel " für einen Eklat. Tony (31) war davon tief getroffen. Carsten (49) tröstete ihn mit den Worten: "[Godfrey] ist ein Arsch. Der will seine Show machen."

Godfrey (34) macht sich bei seinen Mitstreitern unbeliebt. (Archivfoto) © Joyn / Daniel Graf

Eigentlich sollte der Tag harmonisch verlaufen: Wer beim Sport-Shooting mit Ellen von Unwerth (72) überzeugen konnte, durfte als Zuckerl ein Auto auf einem Schrottplatz mit einem Hammer zerdeppern - zusammen mit Modelchefin Heidi Klum (52).

Doch beim anschließenden Currywurst-Essen wurde es unangenehm. Heidi wollte von den Kandidaten wissen, ob es in der Model-Villa auch Streitereien gibt.

Als Lukas (21) die Frage verneint, fühlt sich Krawall-Macher Godfrey berufen, seinen Senf dazuzugeben. "Es gibt schon mehrere Leute, die mich abgenervt haben, zum Beispiel Tony oder Benji. Das habe ich denen auch gesagt."

Pikant: Tony (31) sitzt währenddessen direkt neben Godfrey. Er wirkt völlig perplex und bringt keinen Ton heraus.

"Aber ihr seid ja eigentlich fein, weil ihr sitzt jetzt nebeneinander und es scheint ja zu funktionieren", stellt Heidi fest, woraufhin Godfrey forsch erwidert: "Weil wir nicht miteinander reden. Es ist ja ok. Wir sind in einer WG und man muss nicht mit jedem auskommen."

Felix (27) kommentiert die Szene im Einzel-Interview passend: "Es war nicht nur für Tony, sondern für alle unangenehm."