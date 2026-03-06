GNTM-Models kommen zu spät, Heidi lässt Köpfe rollen: "Einer der größten Fehler"

Bei "Germany's Next Topmodel" geht es bei Castings ums Eingemachte. Auf einem Formel-1-Lauftsteg verlieren drei Models die Orientierung und müssen gehen.

Von Friederike Hauer

München/Berlin - In einer neuen Folge der 21. "Germany's Next Topmodel"-Staffel können sich einige Kandidaten bei Castings auf die Überholspur bringen. Auf dem Formel-1-Lautsteg ordnet Heidi Klum (52) dann bei drei Frauen einen permanenten Boxenstopp an.

Julia (25) ist kurzerhand mit dem Taxi zum Casting gefahren. Das kam nicht bei allen gut an. © ProSieben/André Kowalski Während einige der Teilnehmerinnen bei Castings in Berlin ihre ersten Jobs ergattern können, scheitern andere schon auf dem Weg dahin. Ohne eigenes Handy müssen sich die Frauen in Gruppen mit einem gestellten Smartphone in der Stadt orientieren. Kandidatin Kim (24) prahlt damit, dass sie sich in der Hauptstadt auskennt. Doch dann gibt sie die falsche Postleitzahl ein und führte ihre Mitstreiterinnen in die falsche Richtung. Als drei der Gruppe daraufhin ihr eigenes Ding machen und in ein Taxi springen, ist die Stimmung schlecht: "Das zeigt, dass man kein Teamplayer ist, sondern selbstsüchtig", urteilt Nana (24). Germany's Next Topmodel GNTM: Fragwürdige 08/15-Fashion und zu wenig Zoff unter den Frauen Während die Taxifahrerinnen noch halbwegs pünktlich zum Termin erscheinen, ist der Rest der Gruppe rund eine Stunde zu spät. "Zu spät kommen ist aus meiner Sicht der Beweis, dass sich der Kunde nicht auf Dich als Model verlassen kann", macht Heidi ihrer Enttäuschung Luft.

Heidi Klum ist nicht zufrieden: "Wenn Fehler passieren, musst du weitermachen"