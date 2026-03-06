GNTM-Models kommen zu spät, Heidi lässt Köpfe rollen: "Einer der größten Fehler"
München/Berlin - In einer neuen Folge der 21. "Germany's Next Topmodel"-Staffel können sich einige Kandidaten bei Castings auf die Überholspur bringen. Auf dem Formel-1-Lautsteg ordnet Heidi Klum (52) dann bei drei Frauen einen permanenten Boxenstopp an.
Während einige der Teilnehmerinnen bei Castings in Berlin ihre ersten Jobs ergattern können, scheitern andere schon auf dem Weg dahin.
Ohne eigenes Handy müssen sich die Frauen in Gruppen mit einem gestellten Smartphone in der Stadt orientieren. Kandidatin Kim (24) prahlt damit, dass sie sich in der Hauptstadt auskennt. Doch dann gibt sie die falsche Postleitzahl ein und führte ihre Mitstreiterinnen in die falsche Richtung.
Als drei der Gruppe daraufhin ihr eigenes Ding machen und in ein Taxi springen, ist die Stimmung schlecht: "Das zeigt, dass man kein Teamplayer ist, sondern selbstsüchtig", urteilt Nana (24).
Während die Taxifahrerinnen noch halbwegs pünktlich zum Termin erscheinen, ist der Rest der Gruppe rund eine Stunde zu spät.
"Zu spät kommen ist aus meiner Sicht der Beweis, dass sich der Kunde nicht auf Dich als Model verlassen kann", macht Heidi ihrer Enttäuschung Luft.
Heidi Klum ist nicht zufrieden: "Wenn Fehler passieren, musst du weitermachen"
Auch der Laufsteg hat es in dieser Woche in sich: Vor Heidi und Gastjuror Jeremy Scott (50, unter anderem Designer für Moschino) müssen die Kandidatinnen zunächst mit Helm über eine Drehscheibe und mehrere Bahnen zu einem Formel-1-Auto laufen und posieren.
Dilara (23) wählt zweimal die falsche Ausfahrt und kehrt schließlich mitten auf dem Castwalk um. Heidi kann es nicht fassen: "Nein! Zurückgehen? Oh ne! Einer der größten Fehler, den man überhaupt machen darf!". Bei der Entscheidung wird die Chefin noch deutlicher: "Wenn Fehler passieren, musst du weitermachen. Das fällt ja mega auf!". Da Dilara auch keine Jobs bekommen hat, muss sie gehen.
Auch Stella (21) verliert die Orientierung auf dem Laufsteg. Ihre Augen wandern dabei durch die Gegend. Als sie dann noch stolpert, ist für Jeremy klar: "Sie ist einfach überhaupt nicht beim Walk". Für Stella ist die GNTM-Reise daraufhin vorbei.
Marie (23) stellt selbst fest, dass sie nicht bei der Sache war. "Ich hab so einen Blackout gehabt. Ich hab gar nicht so recht gewusst, was ich gemacht hab", erklärt sie nach ihrem Walk. Das bemerken auch die Juroren. Jeremy fehlt es an Selbstvertrauen: "Ich hätte mir gewünscht, dass du das Gaspedal einfach mal durchdrückst." Am Ende ist das Titel-Rennen für die 23-Jährige ohne Foto vorbei.
Wie es für die restlichen Models weitergeht, siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
Titelfoto: ProSieben/Daniel Graf (3)