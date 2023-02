Traum zerplatzt! So geht es Ana nach ihrem frühen GNTM-Exit

"Direkt vor dem Walk war ich ein bisschen am Zweifeln, weil ich auch die anderen gesehen habe", erklärte Ana aber in dem Interview.

Schon mit 16 habe sie sich für eine Teilnahme beworben, in dem ersten Anlauf hatte es aber nicht geklappt, berichtete sie. "Wahrscheinlich war das schon ein Knick im Selbstbewusstsein", so Ana, die sich wohl deshalb erst jetzt wieder getraut hatte, sich ein zweites Mal zu bewerben.

Ana (l.) musste sich schon früh von den anderen Kandidatinnen verabschieden © ProSieben/Richard Hübner

Als Heidi dann schließlich die entscheidenden Worte gesagt hatte, war das schon sehr enttäuschend für die 22-Jährige. "In der ersten Folge rausfliegen, ist scheiße - für jeden. Weil da so ein langer Prozess hinter steckt", so Ana weiter. "Das ist schon echt hart." Sie habe viel geweint und sich gefragt, was sie hätte besser machen können.

"Mich hat es ziemlich lange beschäftigt, weil ich da so lange von geträumt habe", berichtet Ana Ramon weiter. Für sie sei mit dem Ende von GNTM einfach ein großer Traum zerplatzt.

Doch den Traum vom Modeln wolle sie damit noch lange nicht aufgeben. "Ich möchte immer noch Model werden. Die Karriere kann ja immer noch kommen", betonte sie. Inzwischen habe sie die Teilnahme als gute Erfahrung für sich abgespeichert und freue sich auf die kommenden Folgen.

Anas größter Fan bleibt damit wohl weiter ihr Freund, der britische Singer-Songwriter Tom Gregory (27 "Never Let Me Down", "Fingertips"), den Ana bei einem Videodreh in Hamburg kennengelernt hatte.