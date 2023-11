Geschäftsmann skrupellos erschossen: Schwester von Kommissarin unter Verdacht!

Stuttgart - Bei der SOKO Stuttgart wird's persönlich! Die Schwester von Kommissarin Lea Gomez (Jasmin Gassmann, 32) wird in einen Mordfall verwickelt.

Im neuen Mordfall wird Lea Gomez' (Jasmin Gassmann, 32) Schwester Ines Gomez (Nadine Menz, 33, v.) zur Verdächtigen. © ZDF/MARKUS_FENCHEL

Bei dem Toten handelt es sich um Lars Hektor, den Geschäftsführer einer Textilagentur, die Entwürfe von Designern produzieren lässt. Am Morgen wird der Geschäftsmann erschossen an seinem Arbeitsplatz aufgefunden. Getötet worden sei er jedoch am Vorabend, wie Rechtsmediziner Dr. Benedikt Förster (Florian Wünsche, 32) feststellt.

Als Kommissarin Gomez von dem neuen Fall mitbekommt, stockt ihr der Atem. Am Tatabend hatte sie ihre Schwester Ines Gomez (Nadine Menz, 33) wegen eines beruflichen Notfalls vor dem Firmengebäude abgesetzt.

Die Modedesignerin will jedoch nichts von den Geschehnissen gewusst haben und bittet die Ermittlerin, ihre Anwesenheit am Tatabend zu vertuschen.

Nun steht Lea in einem Zwiespalt: Soll sie ihren Kollegen Bescheid geben und somit ihre Schwester verraten?