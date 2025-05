"Bares für Rares"-Kandidatin hofft auf viel Geld: Was sie dann erlebt, ist der Super-GAU!

Simone aus Köln möchte bei "Bares für Rares" ein Erbstück ihrer Schwieger-Oma verhökern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die stellvertretende Schulleiterin hat einen Ring mit in die Sendung gebracht, der einst ihrer Schwieger-Oma gehörte. Sie selbst hält den edlen Klunker für eine absolute Rarität. Und auch Moderator Horst Lichter (63) schwärmt vom Objekt: "Ein tolles Ding!"

Heide Rezepa-Zabel bläst zunächst ins selbe Horn: "Der macht ordentlich was her. Ein unglaubliches Funkeln. Ein wirklicher Cluster-Ring, eine Anhäufung von Steinen. Der Ringkopf steckt auf einer 750er-Weißgoldschiene", führt die 59-Jährige aus.

So weit, so gut: Doch dann macht die Expertin eine schockierende Entdeckung, welche die Stimmung im Raum schlagartig komplett kippen lässt. Bei den verarbeiteten Steinen handelt es sich lediglich um synthetisch hergestellte Zirkonia!

Lichter kann es nicht glauben: "Das sind keine Diamanten! Wusstest du das?", hakt er mit entsetzter Mine bei seinem Studio-Gast nach. "Nein", stammelt Simone betreten und wirkt dabei mindestens mal genauso fassungslos wie der frühere TV-Koch.

"Ein geschliffener Zirkonia kostet ungefähr so viel wie ein Tausendstel von einem Diamanten", doziert Rezepa-Zabel und legt den Finger damit nur noch tiefer in die Wunde. In Simones Gesicht wird die Enttäuschung immer größer.