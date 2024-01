Good Luck Guys: Dieses Reality-Duo gewinnt das Finale und schnappt sich die Kohle

Chumphon (Thailand) - Finale bei " Good Luck Guys "! In der letzten Doppelfolge schafft es ein Team mit sportlichem Können und ein anderes durch Glück ins Endspiel. Und dort geht es zu wie im Dschungelcamp.

Beim Pearl Game müssen Dominik Brcic, Michelle Daniaux (beide 25) und die anderen Teams Kugeln durch einen Seil-Parcours schieben. © Joyn

Der letzte Morgen am Lost Beach startet. Pralle thailändische Sonne und tagelanges Hungern liegen hinter den Kandidaten. Ein letztes Mal müssen sie ihre Kräfte bündeln, um am Ende die Staffel zu gewinnen und 20.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Folge 19 startet mit einem Pearl Game, bei der es eine goldene Perle zu gewinnen gibt, durch die das Sieger-Duo direkt ins Finale einzieht. Im Match müssen auf ein Seil gesteckte große Kugeln durch den Seil-Parcours geschoben werden.

Zoe Saip und Juliano Fernandez (beide 24) schaffen das am schnellsten, stehen damit direkt im Finale. Probleme hingegen gibt es im Team Orange um Yasin Mohamed (31).

"Yasin ging es gar nicht gut, ich hab mir Sorgen gemacht um ihn", sagt Teampartnerin Melissa Heitmann (26). "Wenn ich noch zwei, drei Schritte gegangen wäre, wäre ich umgekippt, deswegen hab ich mich auf den Boden gelegt. Dann habe ich Filmriss - drei, vier Minuten fehlen mir."

Der TV-Gigolo spielt auch danach eine Hauptrolle. Ex Aurelia Lamprecht (26) eröffnet ihm, dass sie nicht mehr mit ihm reden und nicht über seine Witze lachen solle. Das will Teampartner und Neu-Flirt Michael Schüler (26) so. "Yasin soll einfach checken, dass es aus und vorbei ist mit Aurelia und wir auf einem guten Weg sind."