Beinharte Survival-Show startet: TV-Macho will BFF von Ex verführen - "Du auf mir, ich in dir"

Germain Wolf (30) und Jessica Hnatyk (27) sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. © Joyn

Kennengelernt haben sich Germain Wolf (30) und Jessica Hnatyk (27) bei "Ex on the Beach", getrennt bei "Temptation Island" - und nun stehen sie sich bei "Good Luck Guys" am thailändischen Strand in gegnerischen Teams gegenüber.

"Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre alles rosig und als wären wir beste Freunde", macht die 27-Jährige ihrem Ex eine Ansage.

Außerdem wirft sie ihm vor, während ihrer damaligen Kennenlernphase fremdgegangen zu sein: "Du bist einfach eklig, du steckst deinen Schw*** in alles rein!" Germain streitet alles ab und bezichtigt sie wiederum der Rufschädigung: "Willst du meine Karriere fi**** oder was?"

Die Streitereien werden natürlich ganz genau von den restlichen Teilnehmern beobachtet - mit mehr oder weniger viel Begeisterung.

"Germain und Jessica bereiten sich auf 'Prominent getrennt' vor", lautet Lina Westphals (25) Interpretation. "Ihr Plan ist es, hier Stress zu haben, damit dieser Stress in das neue Format gehen kann. Aber es interessiert ja eigentlich niemanden mehr."