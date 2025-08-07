Eklat im TV-Camp: Liebesdrama eskaliert, dann wird’s lebensgefährlich

Die Folgen 3 und 4 von der Serie Good Luck Guys auf Joyn verspricht viel Drama unter anderem zwischen Jessica und Germain.

Chumphon (Thailand) - Drama pur nach nur einem Tag bei "Good Luck Guys": In den Folgen 3 und 4 fliegen ordentlich die Fetzen, Allianzen werden gebrochen und eine lebensgefährliche Begegnung bringt die Kandidaten an ihre Grenzen.

Während der Muschelzeremonie eskalieren die Spannungen zwischen Jessica (im Bild) und den Team-Rot-Mitgliedern Gaby und Germain. © Joyn "Dieser Schw*** war auch mal in mir, das ist so eklig", schimpft Jessica (27), als sie erfährt, dass ihr Ex Germain (30) die Nacht nackt neben seiner Teampartnerin Gabriela (27) verbracht hat. "Er steckt seinen Schw*** überall rein!" Dabei hatte sie ihrer Freundin zuvor noch grünes Licht gegeben, solange es "nicht vor ihren Augen" passiert. Doch offenbar war das nur ein Lippenbekenntnis. Bei der Muschelzeremonie, in der die Nominierungen für das Exit-Game verkündet werden, spitzt sich die Situation zwischen dem Dreiergespann weiter zu. Für Jessica ist es ein absolutes No-Go, dass ihr Ex und Gaby vor ihren Augen turteln. "Das ist total respektlos", meint sie. "Jessi ist einfach eine anstrengende Person, weil sie immer im Mittelpunkt stehen will", findet Germain.

Als Ceyda (l.) aus Team Gelb emotional fertig ist, hakt Jessica weiter nach. © Joyn

Gabriela (l.), Germain und Lina sind genervt von Jessicas Verhalten. © Joyn

Lina ist genervt von Jessy

Auch andere Teilnehmer sind von der Dauer-Soap zunehmend genervt. Als Ceyda (23) aus Team Gelb bei der Safety-Challenge versagt und daraufhin emotional reagiert, bohrt Jessica weiter nach. Für Mitkandidatin Lina (25) ist das eine klare Red Flag: "Ihr wollt nur, dass sie explodiert vor der Kamera", ist die 25-Jährige sich sicher. "Nur um den Fokus in dem Moment auch auf sich zu ziehen." Lina stellt deutlich klar: "Mir geht Jessicas Drama auf den Keks." Entgegen ihrer ursprünglichen Allianz mit Team Rot und Gelb wird Jessica gemeinsam mit ihrem Teampartner Tim für das Exit-Spiel nominiert und muss sich in der nächsten Folge voraussichtlich gegen Fabio und Tamara aus Team Lila behaupten.

Giftige Schlange sorgt für Panik im Camp

Der Sicherheitsmann entfernt das giftige Tier vom Camp. © Joyn Und dann wäre da noch eine Schlange. Als diese im Camp auftaucht, breitet sich schnell Angst unter den Teilnehmern aus. Denn tatsächlich handelt es sich hier um kein harmloses Tier: Die Seeschlange soll giftig sein und wird umgehend von einem Sicherheitsmann entfernt. Für Team Lila wird die Schlafsituation dadurch noch ungemütlicher: Wegen mehrerer Regelverstöße im Camp mussten die Teilnehmer nicht nur 40 Perlen abgeben, sondern Team Lila soll dazu eine weitere Nacht unter freiem Himmel verbringen, umgeben von den tierischen Bewohnern des Camps.

Die giftige Schlange versetzt die Teilnehmer in Schrecken. © Joyn

Tamara und Fabio aus Team Lila freuen sich über die Rückkehr in ihre Hütte. © Joyn