Pärchen trifft auf beide Ex-Partner: Knallharte Survival-Show ist nichts für schwache Nerven
Thailand - Die neue Staffel "Good Luck Guys" ist da! Und mit ihr auch ein Cast, der eher wie die Neuauflage von "Ex on the Beach" als eine Survival-Show wirkt.
"Das ist wirklich der schlimmste Cast, den ich mir hätte vorstellen können", resümiert Nelly (24) beim Anblick ihres Team-Partners: Es handelt sich ausgerechnet um ihren Ex Calvin (23).
Und es kommt noch schlimmer: Ihr aktueller Freund Dion (26) ist auch mit dabei - und wurde mit seinem Ex-Flirt Jeje (29) ins Team gesteckt. Von ihr war er einst bei der gemeinsamen "Love Island"-Teilnahme hin und weg gewesen.
"Nelly und ich werden auf jeden Fall keine Freunde", ist auch Jeje nicht so begeistert von der anderen Frau. "Nicht jetzt, und in keinem anderen Leben." Sehr gut, das scheint durchaus auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
Innerhalb kürzester Zeit kocht dann auch schon die Eifersucht hoch: Dion passt es nicht, wie gut sich Nelly und Calvin verstehen. "Schatz, du raubst mir echt den letzten Nerv", kritisiert die 24-Jährige ihren eingeschnappten Freund.
Und auch das Team bestehend aus Max (30) und Beverly (33) hat eine gemeinsame Vergangenheit. Da hat die Casting-Abteilung wirklich ganze Arbeit geleistet.
Good Luck Guys: Zwei Kandidatinnen wollen schon am ersten Tag hinschmeißen
Aber nicht nur die spezifischen Konstellationen, sondern vor allem auch die ungezähmte Natur am thailändischen Lost Beach sorgt für Verzweiflung unter den Kandidatinnen und Kandidaten.
Angesichts der kargen Strandhütten, die als Unterkünfte dienen, will Nelly direkt hinschmeißen: "Ist halt todes-ass hier." Als dann auch noch die Streichhölzer nicht funktionieren, um die Zigaretten anzuzünden, bricht die 24-Jährige in Tränen aus: "Wenn ich das gewusst hätte, ich wäre hier niemals hingekommen."
Nadja (26) will aufgrund der fehlenden Nikotin-Zufuhr ebenfalls das Handtuch werfen: "Ich schwöre, ich gehe."
Die ersten beiden Episoden der neuen Staffel "Good Luck Guys" seht Ihr ab sofort im Stream bei Joyn. Insgesamt soll es 20 Folgen geben, jeden Donnerstag gibt es Nachschub.
Titelfoto: Montage Screenshot Joyn