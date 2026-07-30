Pärchen trifft auf beide Ex-Partner: Knallharte Survival-Show ist nichts für schwache Nerven

Thailand - Die neue Staffel " Good Luck Guys " ist da! Und mit ihr auch ein Cast, der eher wie die Neuauflage von "Ex on the Beach" als eine Survival-Show wirkt.

Keine 24 Stunden am Strand und schon gibt's eine Beziehungskrise bei Dion (26) und Nelly (24). © Screenshot Joyn

"Das ist wirklich der schlimmste Cast, den ich mir hätte vorstellen können", resümiert Nelly (24) beim Anblick ihres Team-Partners: Es handelt sich ausgerechnet um ihren Ex Calvin (23).

Und es kommt noch schlimmer: Ihr aktueller Freund Dion (26) ist auch mit dabei - und wurde mit seinem Ex-Flirt Jeje (29) ins Team gesteckt. Von ihr war er einst bei der gemeinsamen "Love Island"-Teilnahme hin und weg gewesen.

"Nelly und ich werden auf jeden Fall keine Freunde", ist auch Jeje nicht so begeistert von der anderen Frau. "Nicht jetzt, und in keinem anderen Leben." Sehr gut, das scheint durchaus auf Gegenseitigkeit zu beruhen.

Innerhalb kürzester Zeit kocht dann auch schon die Eifersucht hoch: Dion passt es nicht, wie gut sich Nelly und Calvin verstehen. "Schatz, du raubst mir echt den letzten Nerv", kritisiert die 24-Jährige ihren eingeschnappten Freund.

Und auch das Team bestehend aus Max (30) und Beverly (33) hat eine gemeinsame Vergangenheit. Da hat die Casting-Abteilung wirklich ganze Arbeit geleistet.