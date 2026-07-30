Alles was zählt: Hochprozentige Shots gegen den Schmerz!

Essen - Dragan kommt bei " Alles was zählt " nicht auf seine überraschende Vaterrolle klar. Durch ein unglückliches Missgeschick verliert er zudem das sich gerade aufbauende Vertrauen zu Sohn Nick.

Dragan teilt sein Leid mit Simone. © RTL

Nick (gespielt von Raphael Kalkowski, 27) ist baff, dass Dragan (Florian Thunemann, 45) mit Simone (Tatjana Clasing, 62) über dessen Vaterschaft gesprochen hat. Nick solle dranbleiben, seinem Papa eine Chance geben, die überrumpelnde Situation anzunehmen, fordert sie.

Und auch Dragan rät der Witwe, auf seinen Sohn zuzugehen und nicht jeden Annäherungsversuch abzublocken.

Tatsächlich sucht Dragan das Gespräch. "Mein Leben wäre vielleicht anders verlaufen, wenn ich gewusst hätte, dass ich einen Sohn habe", beichtet er dem Masseur.

Die beiden Männer treffen sich, reden über ihre Vergangenheit. Dann fällt Dragan aber ein Umschlag mit 20.000 Euro aus der Jacke. Es ist jenes Schweigegeld, das er Nick angeboten hatte, damit er nicht mit Isabelle über das Verwandtschaftsverhältnis spricht. "Das bin ich ihm wert, mehr nicht. Er denkt nur an sich!"