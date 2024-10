Überraschende Rückkehr sorgt für gewaltigen Ärger bei "Good Luck Guys"

Chumphon (Thailand) - Am Strand vom Chumphon brodelt es so richtig, als Aaron Königs (29) und Liliana Maxwell (23) sich dazu entscheiden, ihr Essen nicht mehr mit allen im Camp zu teilen. Als dann auch noch eine ausgeschieden geglaubte Gruppe zurück zu " Good Luck Guys " findet, kippt die Stimmung vollends.

Liliana Maxwell und Aaron Königs verkünden am Lagerfeuer, dass sie ihre Perlen nicht mehr teilen wollen, wenn sie es am Ende nicht gedankt bekommen. © Screenshot: Joyn

Am Lagerfeuer verkündet Team Gelb, dass es künftig seine gewonnenen Perlen nicht weiter für die Allgemeinheit spenden wird.

In diesem Moment ist ihnen jedoch noch nicht bewusst, welche Lawine sie damit lostreten. Denn auf einmal ist Schluss mit der Nächstenliebe.

Jill Lange (23) vermutet eine Erpressung nach dem Motto "Wenn Ihr uns nicht rauswählt, könnt Ihr weiterhin von unserem Essen essen" und stellt die beiden zur Rede.

"Also wenn du ein Hund wärst, wärst du ein Rottweiler. Du kläffst und bellst alles an", blafft Aaron sie wenig erfreut darüber an.

Und auch Lili springt sofort auf den Zug auf. Die Folge: ein riesiger Krach zwischen den beiden Frauen, den Lili auch nicht mit sich klären lässt, als Jill später noch mal auf sie zugeht.