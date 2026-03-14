Auswanderer-Tochter mit 17 schwanger: "Wären nicht mehr zusammen, wenn das Baby nicht wäre"

Cala Millor (Mallorca) - Teenager Tara ist quasi auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen aufgewachsen. Als sie neun Jahre alt war, wanderte ihre Mama Angela De Rosa (50) mit ihr von Baden-Württemberg nach Mallorca aus. Doch plötzlich ist alles anders: Die 17-Jährige ist ungewollt schwanger und die Familie steht vor so mancher Herausforderung.

Tara ist gerade erst 17 und schon schwanger. © RTL+

Nicht nur für Tara und ihren Freund Nico (25) verändert sich nun alles, sondern auch für Mutter Angie, die im eigenen Restaurant "Little Rock Stars" vorerst nicht mehr auf die Hilfe ihres Nachwuchses zählen kann.

Immerhin ist die Jugendliche schon im achten Monat, das Baby wird schon in wenigen Wochen zur Welt kommen. "Am Anfang war es ein Schock", erzählt Tara in der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".

Sie und Nico, Medizinstudent aus Kolumbien, haben sich erst neun Monate zuvor in einem Club kennengelernt, einen Monat später wurde die 17-Jährige schwanger. Trotz Pille, deren Wirkung nach der Einnahme von Antibiotika ausgesetzt war.

Abitur und Studium müssen nun erst einmal warten, aber mittlerweile freuen sich die werdenden Eltern auf ihr Kind. Die Oma in spe natürlich auch, aber Angela macht sich auch Sorgen. "Ich bin ganz ehrlich, manchmal denke ich: Ich glaube nicht, dass die noch zusammen wären, wenn das Baby nicht wäre."

Sie sehe die Situation realistisch. "Es ist eine neue Situation, aber auch eine neue Belastung", offenbart sie. Ihrer Meinung nach wird wohl das Geld hinten und vorne nicht reichen, wenn das Baby erst einmal da ist.