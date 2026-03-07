Feuer zerstört Auswanderer-Haus, Versicherung zahlt nicht alles: "Wer hat 150.000 Euro auf dem Konto?"

Lomselenäs (Schweden) - Seit zwölf Jahren betreiben Torben Simmerling (45) und Monika Karlsson (43) ihre legendäre Huskyfarm im schwedischen Lappland. Im April 2021 folgt mitten in der Nacht das Drama: Ein durch Kabelbrand verursachtes Feuer zerstört das Haupthaus bis auf den letzten Holzbalken. Das Hab und Gut der fünfköpfigen Familie sowie jegliches Equipment für die Husky-Touren - alles futsch. Und dann das: Die Versicherung zahlt nicht den kompletten Schaden.

Monika Karlsson (43) erzählt bei "Goodbye Deutschland" vom verheerenden Brand im Jahr 2021. © Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)

Stattdessen muss das Paar eine beachtliche Summe selbst aufbringen. "Wer hat 150.000 Euro zu Hause auf dem Konto liegen? Das ist schon ein Hammer. Da musst du erst mal doch ganz schön lang für arbeiten", zeigt sich Monika bei "Goodbye Deutschland" besorgt.

Seit dem Brand ist nichts mehr, wie es war. Lange Zeit hatten die drei Kinder der Auswanderer mit den Folgen zu kämpfen. Während die siebenjährige Lone regelmäßig vor Feuer und Brandgeruch zurückschreckte, litt der kleine Leon stark unter Trennungsängsten und wollte nicht mehr in die Kita gehen.

Mittlerweile hätten die drei das schlimme Ereignis verarbeitet, sagt Mama Moni. Doch die Wohnsituation könnte schlimmer nicht sein: Solange es kein neues Haus gibt, leben die Restaurantfachfrau und der gelernte Schlachter mit ihren Kindern und der Oma im 90-Quadratmeter-Haus ihrer fünf Angestellten.

Trotz allem muss das Geschäft weiterlaufen. Gäste werden vorübergehend in einem Container bewirtet und beherbergt.