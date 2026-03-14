Fiese Kritik nach Let's Dance-Aus: "So viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche"
Köln - Für das einzige Frauen-Duo bei "Let's Dance" hat es sich ausgetanzt: Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29) ist raus aus der RTL-Tanz-Show, nachdem sie schon in der vergangenen Woche nicht überzeugt hatte.
Somit ist auch für Profi-Tänzerin Victoria "Vika" Sauerwald (24) ihre erste "Let' Dance"-Staffel überhaupt beendet, bevor diese eigentlich überhaupt so richtig angefangen hatte.
Die beiden Frauen hatten am Freitagabend in der zweiten Live-Show zum Motto "Teenage Dreams" einen eher zittrigen als leidenschaftlichen Tango zu Katy Perrys "I Kissed a Girl" aufs Parkett gelegt, für den die Influencerin prompt herbe Kritik einstecken musste.
"Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche", knallte Chef-Juror Joachim Llambi (61) Nessi in gewohnt unverblümter Manier vor die Füße und kritisierte zudem die fehlende Leidenschaft zwischen den Tango-tanzenden Frauen.
"Es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung", meckerte der 61-Jährige, während Juror Jorge González (58) gar Mitleid mit dem Netz-Star hatte, deren "Beine so gezittert haben."
Das Ende vom Lied? Die Jury verteilte gerade mal sieben Pünktchen, während auch die Zuschauer das einzige gleichgeschlechtliche Tanz-Duo nicht retten konnten. Für Nessi ist die Tanz-Reise damit beendet.
Let's Dance 2026: Ross Antony erlebt bitteren Punkte-Absturz - Jan Kittmann mit Bestleistung des Abends
Für die Negativ-Überraschung des Abends sorgte derweil ausgerechnet Ross Antony (51), der zuvor schon als heimlicher Favorit gehandelt wurde.
Der ehemalige "BroSis"-Sänger hatte in der ersten Show noch durch seinen Charleston, der er gemeinsam mit Mariia Maksina (28) aufführte, für Jubelstürme beim Publikum und der Jury sowie satte 25 Punkte gesorgt - am gestrigen Freitag folgte dann aber plötzlich der Total-Absturz!
Sein Cha-Cha-Cha zu Kylie Minogues "Hand on Your Heart" bescherte Ross und seiner Tanz-Partnerin lediglich mickrige 13 Punkte, wobei Llmabi hart mit dem Entertainer ins Gericht ging.
"Mach weniger 'Chichi' und 'Huhu' und 'Haha', sondern konzentriere dich darauf, was unten passiert, in deinen Füßen, in deiner Technik", mahnte er.
Die Bestleistung des Abends erzielte unterdessen "GZSZ"-Star Jan Kittmann (43) mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37). Die beiden führten einen Slowfox zu "Smells Like Teen Spirit" von Paul Anka auf, den die Jury mit stolzen 28 Punkten belohnte - inklusive Standing Ovations. So kann es weitergehen!
Wer die zweite Show von "Let's Dance" verpasst hat, kann sie ab sofort im Stream bei RTL+ schauen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa