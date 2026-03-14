Fiese Kritik nach Let's Dance-Aus: "So viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche"

Köln - Für das einzige Frauen-Duo bei " Let's Dance " hat es sich ausgetanzt: Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29) ist raus aus der RTL-Tanz-Show, nachdem sie schon in der vergangenen Woche nicht überzeugt hatte.

Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29, r.) kostete ihr zittriger Tango am Freitagabend ihren Platz in der RTL-Tanz-Show. © Rolf Vennenbernd/dpa

Somit ist auch für Profi-Tänzerin Victoria "Vika" Sauerwald (24) ihre erste "Let' Dance"-Staffel überhaupt beendet, bevor diese eigentlich überhaupt so richtig angefangen hatte.

Die beiden Frauen hatten am Freitagabend in der zweiten Live-Show zum Motto "Teenage Dreams" einen eher zittrigen als leidenschaftlichen Tango zu Katy Perrys "I Kissed a Girl" aufs Parkett gelegt, für den die Influencerin prompt herbe Kritik einstecken musste.

"Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche", knallte Chef-Juror Joachim Llambi (61) Nessi in gewohnt unverblümter Manier vor die Füße und kritisierte zudem die fehlende Leidenschaft zwischen den Tango-tanzenden Frauen.

"Es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung", meckerte der 61-Jährige, während Juror Jorge González (58) gar Mitleid mit dem Netz-Star hatte, deren "Beine so gezittert haben."

Das Ende vom Lied? Die Jury verteilte gerade mal sieben Pünktchen, während auch die Zuschauer das einzige gleichgeschlechtliche Tanz-Duo nicht retten konnten. Für Nessi ist die Tanz-Reise damit beendet.