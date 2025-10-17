Auswanderin will zweites Baby, doch Mann stellt sich quer: "Jetzt fängt sie an da rumzuschrauben"

Tamara und Marco Gülpen leben zusammen mit ihrem Sohn Giulio auf Mallorca. Doch Tamara wünscht sich ein zweites Kind und will weg vom Ballermann.

Von Karolin Wiltgrupp

Palma de Mallorca - Tamara (33) und Marco Gülpen (61) lieben ihr Leben auf Mallorca: Sie sind Eltern eines Sohnes (6) und betreiben eine Pension an der Playa de Palma. Doch die Auswanderin wünscht sich noch ein zweites Kind. Damit eine erneute Schwangerschaft klappt, würde sie auch künstlich nachhelfen. Ihr 28 Jahre älterer Gatte hält davon aber wenig.

Marco (61) und Tamara Gülpen (33) sind seit neun Jahren ein Paar und seit sieben Jahren verheiratet. © RTL Weil Tamara am polyzystischen Ovarialsyndrom (kurz PCOS) leidet, hat sie keinen regelmäßigen Zyklus und leidet an extremen Stimmungsschwankungen. Bei der Hormonstörung, die meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr entsteht, ist die Funktion der Eierstöcke gestört. Das führt mitunter zu erhöhter Testosteron-Bildung. Schon bei ihrem ersten Sohn Giulio erhielt die 33-Jährige hormonelle Spritzen, die den Eisprung künstlich auslösen. Auch jetzt wäre Tamara nicht abgeneigt, wieder künstlich nachzuhelfen. Marco dagegen findet die Experimentierfreudigkeit seiner Frau zu übertrieben. "Jetzt fängt die an da rumzuschrauben und rumzubasteln. Ich finde das furchtbar, so eine Wissenschaft daraus zu machen. Ganz grauenvoll", erzählt der 61-Jährige bei "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca". Obwohl der gebürtige Nordrhein-Westfale einen künstlichen Eingriff eher ablehnt, wäre er trotzdem froh, noch einmal Vater zu werden.

Tamara versucht noch immer schwanger zu werden

Tamara will vom Ballermann weg