So bitter! "Promi Big Brother"-Kandidatin entscheidet sich gegen Schutz - und wird sofort rausgekickt
Köln - Mit diesem Exit hätten wohl die wenigsten "Promi Big Brother"-Zuschauer gerechnet! Am Mittwochabend muss Sarah-Jane Wollny (27) überraschend die Segel streichen.
Am Ende entscheidet es sich zwischen Sarah-Jane und Achim Petry (51). Da der Wolle-Sohn wohl auch dank seiner ruhigen Art mehr Stimmen sammeln konnte als die oftmals konfrontative Silvia-Tochter, muss die 27-Jährige die Show in Folge 10 also nun verlassen.
Sie trägt's mit Fassung: "Ich bin stolz, dass ich mir immer treu geblieben bin."
Besonders bitter ist dabei die Tatsache, dass sich Sarah-Jane nur Minuten vor ihrem Exit hätte schützen können: Beim Besuch im Späti wurde ihr nämlich ein Angebot unterbreitet, welches manch anderer Kandidat sicherlich ohne langes Zögern angenommen hätte.
So hätte sie im Austausch gegen den Gruppen-Einkauf einen Nominierungsschutz an sich nehmen können. Da musste die 27-Jährige allerdings keine Sekunde überlegen: "Nein, das mach ich nicht."
Und selbst nach ihrem Rauswurf scheint sie diese Entscheidung nicht zu bereuen. "Ich bin froh, dass die anderen heute satt werden", erklärt sie Moderator Jochen Schropp (46).
Tränen in der Musterwohnung: Andrej packt über seinen Vater aus
In der Musterwohnung schlägt Andrej Mangold (38) ungewohnt emotionale Töne an. Gegenüber Marc Terenzi (47) und Erik alias Satansbratan (26) packt der Ex-"Bachelor" über seine komplizierte Familiengeschichte aus.
"Ich habe meinen Vater bestimmt über 20 Jahre nicht gesehen", erzählt er seinen Mitbewohnern. Zwar habe es irgendwann einen Kontaktversuch seines Vaters gegeben - als sich dann aber herausgestellt hatte, dass er es wohl nur auf Andrejs Geld abgesehen hatte, war das wie ein Schlag ins Gesicht für den 38-Jährigen gewesen: "Was geht in deinem Kopf vor?"
In den Jahren nach diesem Vorfall - Andrej hatte übrigens tatsächlich finanziell ausgeholfen - habe sein Vater dann immer wieder den Kontakt gesucht. Bisher jedoch vergeblich, denn "irgendetwas" halte den Basketballer davor zurück, auf die Annäherungen einzugehen. Das gehe so weit, dass er sich sogar nicht traut, bei Anrufen seines Vaters ans Telefon zu gehen.
"Es ist vielleicht Angst vor der Situation, weil ich ihn 20 Jahre nicht gesehen habe", mutmaßt er mit Tränen in den Augen. "Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich in den Kontakt wieder gehe. Abgelehnt zu werden. Das Gefühl zu bekommen, dass die Kontaktaufnahme nur aus dem Grund passiert, dass irgendwas gebraucht wird."
"Promi Big Brother" läuft täglich ab 22.30 Uhr auf SAT.1, das Finale am Montag bereits um 20.15 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Joyn