Beziehung von Auswanderin am Ende, Mutter soll helfen: Dann endet alles im Fiasko

Cala Millor (Mallorca/Spanien) - Angela De Rosa (48) betreibt seit sechs Jahren das "Little Rockstars" auf Mallorca . Doch das gemeinsame Arbeiten im Restaurant hat die Beziehung zu ihrem Partner Oliver Rinke (54) ziemlich strapaziert. Um das Paar zu unterstützen und damit die Liebe zu retten, zieht Angelas Mutter Beate (65) nun ins neu angemietete Haus. Doch am Ende kommt alles anders.

Mutter Beate (65, v.l.n.r.), Auswanderin Angela (48), Tochter Tara (16) und Oli (54) wollten als Familie auf Mallorca leben. Doch der Plan ist gescheitert. © Screenshot/RTL+

Das Zusammenleben auf Mallorca und Arbeiten im eigenen Restaurant hat die Liebe von Angela De Rosa zu ihrem Oli an ihre Grenzen gebracht. Die Auswanderin war so am Ende, dass sie aus Verzweiflung ihre Mutter um Hilfe bat.

So kam es, dass diese probeweise zwei Wochen im Haus und in dem Lokal aushalf. Weil das so gut geklappt hatte, entschied die Familie, dass Mama Beate ihr trautes Heim in Brühl (NRW) verlässt und vorläufig nach Mallorca auswandert.

Das freut besonders Angelas Tochter Tara (16), die sich seit dem Verlust ihres leiblichen Vaters wieder eine intakte Familie gewünscht hat.

Wochenlang verläuft alles gut. Doch des Öfteren droht Beate mit der Rückreise, weil sie sich auf der spanischen Touristen-Insel nicht heimisch fühlt.

Zudem kommt es immer wieder zu schweren Konflikten zwischen Mutter und Tochter, es herrscht ein rauer Ton. Nach drei Monaten packt Beate ihre Sachen und kehrt nach Deutschland zurück.