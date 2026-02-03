Christina wandert mit Tochter zu krankem Freund aus: "Wie eine Hausangestellte gefühlt"
New York (USA) - 2014 wanderte Christina Coffee (damals Cherri) mit ihrer zwölfjährigen Tochter Kauther der Liebe wegen in die USA aus. Die damals 37-Jährige hatte sich Hals über Kopf in den US-Amerikaner Dwayne verliebt, der als Soldat in Deutschland stationiert war. Wie geht es dem Mutter-Tochter-Duo heute?
In einer neuen Folge "Goodbye Deutschland" zieht Christina Bilanz: War der Umzug ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten vor knapp zwölf Jahren die richtige Entscheidung?
Die heute 48-Jährige lebt noch immer in den USA und arbeitet in New York als Flugbegleiterin: "Unsere Auswanderung stand unter einem extrem guten Stern. Wir hatten großes Glück, weil irgendwie hat immer alles geklappt."
Dennoch gibt es eine große Veränderung: Die Beziehung zu Dwayne ist zwölfeinhalb Jahre nach der Eheschließung in die Brüche gegangen. Das Paar habe sich auseinandergelebt, erzählt Christina. Schon direkt nach der Auswanderung gab es die ersten Probleme.
Aufgrund eines schweren Unfalls bei einer Flugzeugwartung brach sich der damals 30-Jährige mehrere Rückenwirbel. Zudem entdeckten Ärzte bei einer Untersuchung einen Herzfehler.
Wie schlecht es dem Ex-Soldaten wirklich ging, hatte die gebürtige Berlinerin erst in den USA bemerkt: "Ich habe mich relativ schnell wie eine Krankenschwester, Fahrerin, Köchin und Hausangestellte gefühlt und nicht mehr als Freundin oder Verlobte wie in unserer Beziehung, als ich in Deutschland war."
Tochter Kauther ist mit 19 Jahren Mama geworden
Zu ihrem Ex-Mann habe Christina keinen Kontakt mehr: "Wenn die Beziehung beendet ist, ist sie beendet. Ich habe kein Interesse an Freundschaft. Ich hasse ihn nicht, und ich denke, dass er mich auch nicht hasst", so die Single-Dame.
Und Tochter Kauther? Die heute 23-Jährige wohnt im US-Bundesstaat North Dakota, ist verheiratet und Mutter einer Vierjährigen: "Ihr Name ist Nova May, und sie ist das süßeste Ding auf dieser Welt."
Christinas und Kauthers Rückblick auf ihre Auswanderung sowie der von Regisseurin Lara Sanders (55), die 2012 mit Sohn Luca nach Los Angeles auswanderte, seht Ihr am Montagabend, um 20.15 Uhr, bei VOX.
Auf RTL+ ist die Folge schon jetzt abrufbar.
