Tochter von "Goodbye Deutschland"-Star ist jetzt ein Mann: "Bin nicht mehr das kleine Mädchen"
Thailand - Ende Dezember zeigte VOX in einer Wiederholungsfolge die bewegende Auswanderung von Parani Hüning und deren kleinen Tochter Noemi in das Land des Lächelns. Seit der erstmaligen Ausstrahlung im Oktober 2012 sind viele Jahre vergangen - nun teilte "Goodbye Deutschland" spannende Neuigkeiten über die Auswanderer auf Instagram.
Bei der Sendung hat sich nun Paranis frühere Tochter Noemi mit einer Nachricht gemeldet: "Ich wollte mal ein Update geben. Es sind ja mittlerweile 14 Jahre, seit dieser Folge, vergangen."
Und tatsächlich hat sich seit der Auswanderung einiges verändert: Noemi Hüning heißt jetzt Nick Eschweiler und lebt mittlerweile wieder in Deutschland: "Ich bin 2021 wieder zurückgekommen und habe direkt eine Ausbildung zur Pflegefachkraft angefangen, die ich erfolgreich abgeschlossen habe."
"Das größte Ereignis ist, dass ich festgestellt habe, dass ich Transgender bin und 2021 ebenfalls mit meiner Transition angefangen habe. Ich bin also nicht mehr das kleine Mädchen Noemi, sondern bin jetzt ein erwachsener Mann und der Sohn meiner Mutter", heißt es weiter.
Nick ist nicht nur endlich mit sich und seinem Körper im Reinen, sondern hat obendrauf auch noch die Liebe seines Lebens gefunden: "Ich bin seit einem Jahr verheiratet."
Noemi heißt jetzt Nick und lebt seit 2021 als Mann
2012 wanderte Mutter Parani mit Tochter Noemi nach Thailand aus
Die Rückkehr nach Deutschland hat der Auswanderer jedenfalls nicht bereut: "Ich besuche meine Mutter und meinen Bruder regelmäßig in Thailand und würde das Land noch mein Zuhause nennen."
Die Nachricht dürfte nicht nur dem "Goodbye Deutschland"-Team gefallen, sondern auch viele treue Zuschauer erfreuen. Unter dem Beitrag zur Wiederholungsfolge im Dezember kommentierten einige, dass sie sich ein Update zur Familie in Thailand wünschen würden.
Falls Ihr die Wiederholungsfolge vom 29. Dezember 2025 verpasst habt oder die Auswanderung von Parani und Noemi (jetzt Nick) noch einmal anschauen wollt, könnt Ihr die Folge auf RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+, Screenshot/Instagram/@goodbyedeutschlandvox