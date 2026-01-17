Krankenhaus-Horror bei Auswanderer-Urgestein: "Ans Bett gefesselt und geschrien"

Phuket (Thailand) - Seit 2008 lebt Matthias Bück (44) in Thailand. Seine Auswanderung gleicht einer wilden Achterbahnfahrt: erst Trennung, dann Schließung seiner geliebten Bar und jetzt Neuanfang auf Phuket in einem deutschen Café. Dann folgt die Hiobsbotschaft: Das " Goodbye Deutschland "-Urgestein ist schwer krank - und die medizinische Versorgung in Thailand lässt zu wünschen übrig ...

Matthias Bück (44) hat Diabetes. © Screenshot/RTL+

Vergangenes Jahr ging es dem 44-Jährigen gesundheitlich immer schlechter. So schlecht, dass seine Kollegen ihn zwangen, eine Arztpraxis aufzusuchen. Dort erhielt er die Schockdiagnose Diabetes.

Seine Zuckerwerte waren schwindelerregend hoch. "Wenn es ein, zwei Tage länger gegangen wäre, dann wäre es zu einem Zuckerschock oder Zuckerkoma gekommen. Das hätte auch zum Tod führen können", erklärt Matthias in einer neuen Folge der beliebten VOX-Sendung.

Die Ärztin schickte ihn sofort in eine Klinik, wo er zwar behandelt wurde, jedoch Verstörendes erlebte: "Meinen Nachbarn haben sie mit den Bettbezügen ans Bett gefesselt. Nachts hat er geschrien und mich gefragt, ob ich ein Messer habe, damit er sich freischneiden kann."

Zudem musste Matthias mit ansehen, wie ein anderer Patient im selben Zimmer verstarb: "Der lag dann auch noch bis nächsten Tag abgedeckt in seinem Bett."