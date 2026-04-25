Sohn von Auswanderin erleidet Hirnblutung: "'Ne Stunde später wäre er hirntot gewesen"

Dénia (Spanien) - Turbulente Zeiten bei Familie Ninnemann! Vor knapp elf Jahren wanderte Sabine (48) mit ihren drei Söhnen und ihrem damaligen Mann Jörg nach Spanien aus. Doch die Auswanderung scheiterte, denn die Ehe ging in die Brüche und Sabines Sohn Mathis erlitt eine lebensbedrohliche Hirnblutung. 2023 unternahm die gebürtige Rheinland-Pfälzerin einen zweiten Anlauf in ihre Wahlheimat – diesmal mit neuem Mann ...

Sabine Ninnemann (48) wanderte schon 2015 nach Spanien aus. © RTL

Weil Mathis an einer angeborenen Lungenerkrankung leidet und täglich Medikamente einnehmen muss, entschied sich Sabine im Sommer 2015 für eine Auswanderung nach Dénia. Die milde Meeresluft an der spanischen Ostküste sollte seine Symptome lindern, was zunächst auch der Fall war.

Doch dann brach die heile Welt der fünfköpfigen Familie langsam zusammen: Sabines ältester Sohn Leon ging nach einigen Jahren in Spanien wieder zurück nach Deutschland. Und dann ging es Mathis plötzlich schlecht, denn er klagte über unvorstellbare Kopfschmerzen.

Im Krankenhaus folgte die Schockdiagnose: Hirnblutung, künstliches Koma. "Also der Arzt hat gesagt: 'Wärst du 'ne Stunde später gekommen, wäre er hirntot gewesen.' Weil das Gehirn schon so eingeblutet hatte", erinnert sich die Auswanderin bei "Goodbye Deutschland".

Der damals 15-Jährige hatte Glück und erholte sich wieder, musste aber alles neu erlernen. Anschließend scheiterte Sabines Ehe mit Jörg.

Nur wenig später erhellte sich die dunkel gewordene Welt wieder, als Patrick (46) in seinem Spanien-Urlaub Sabine über den Weg lief. Eine Zeit lang führten die beiden eine Fernbeziehung, bis die 48-Jährige 2021 gemeinsam mit ihren beiden Söhnen zunächst wieder in ihre alte Heimat nach Salmtal zurückging.