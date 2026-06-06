Albtraum auf Gran Canaria: Auswanderer trennen sich, Kinder leiden - "Möchte nicht hier sein"
Gran Canaria (Spanien) - 2022 kehren Sarah (38) und René Stachorski (49) mit Tochter Stella (15) und Sohn Joel (11) Deutschland den Rücken und ziehen nach Gran Canaria, um das große Glück zu finden. Doch das Leben auf der Insel entpuppt sich als purer Albtraum: Das Ehepaar durchlebt eine schwere Krise, es gibt finanzielle Probleme und dann trifft eines der Kinder eine folgenschwere Entscheidung ...
Nach zwölf gemeinsamen Jahren, davon zehn Ehe-Jahren, packt Sarah ihre Koffer und zieht aus dem gemeinsamen Haus in ein Apartment. "Nur Stress, Streit und Scheiße - jeden Tag von morgens bis abends", echauffiert sich die Friseurmeisterin bei "Goodbye Deutschland".
Weil Ehemann René auf Abstand geht und zu wenig Liebe und Zuneigung zeigt, kann die 38-Jährige nicht anders und muss das traute Familienheim verlassen.
Der 49-Jährige hat mit der räumlichen Trennung stark zu kämpfen. "Ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert", bricht er vor der Kamera in Tränen aus. Schon vor der Auswanderung soll es bei den beiden gekriselt haben. Auf der Insel hätten sich die Ehe-Probleme zunehmend verschärft, unter anderem wegen wachsender Existenz-Ängste.
2025 eröffnete René eine Poolbar, die bislang zu wenig zahlende Gäste anzieht. Um die Familie über Wasser zu halten, betreibt Sarah einen eigenen Friseursalon und arbeitet nebenbei einmal wöchentlich als Putzkraft in einer FKK-Erotikanlage - gemeinsam mit ihrem Noch-Mann, der dort als Hausmeister angestellt ist.
Tochter Stella will zurück nach Deutschland
Doch die Ehekrise ist nicht die einzige Belastung. Sarahs Tochter Stella fühlt sich schon seit Beginn der Auswanderung nicht wohl: "Ich möchte selber nicht hier sein [...]. Ich kann hier nicht leben."
Weil der Leidensdruck so hoch ist, entscheidet sich die 15-Jährige wieder zurück nach Deutschland zu gehen und bei ihrer Oma in Nordrhein-Westfalen zu wohnen. Für ihre Mutter und ihren Stiefvater ein Schock.
"Mir bricht es das Herz", ist Sarah niedergeschlagen. Und auch René trifft die Nachricht hart: "Es zerbricht alles. Mir geht der Gedanke durch den Kopf, ich hätte nie auswandern sollen."
Trotz allem steht für Sarah fest: Sie will auf Gran Canaria bleiben und sich sogar beruflich umorientieren. Ob die Auswanderer doch noch mal zueinander finden werden, wird die Zeit zeigen.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend um 20.15 Uhr auf VOX oder schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)