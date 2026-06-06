06.06.2026 17:30 Albtraum auf Gran Canaria: Auswanderer trennen sich, Kinder leiden - "Möchte nicht hier sein"

Bei Goodbye Deutschland zieht Sarah aus dem Familienhaus auf Gran Canaria aus. Noch-Mann Rene ist mit den Nerven am Ende. Doch es kommt noch schlimmer.

Von Karolin Wiltgrupp

Gran Canaria (Spanien) - 2022 kehren Sarah (38) und René Stachorski (49) mit Tochter Stella (15) und Sohn Joel (11) Deutschland den Rücken und ziehen nach Gran Canaria, um das große Glück zu finden. Doch das Leben auf der Insel entpuppt sich als purer Albtraum: Das Ehepaar durchlebt eine schwere Krise, es gibt finanzielle Probleme und dann trifft eines der Kinder eine folgenschwere Entscheidung ...

Sarah (38) hat sich nach zwölf Jahren Beziehung von Mann Rene´ getrennt. © Screenshot/RTL+ Nach zwölf gemeinsamen Jahren, davon zehn Ehe-Jahren, packt Sarah ihre Koffer und zieht aus dem gemeinsamen Haus in ein Apartment. "Nur Stress, Streit und Scheiße - jeden Tag von morgens bis abends", echauffiert sich die Friseurmeisterin bei "Goodbye Deutschland". Weil Ehemann René auf Abstand geht und zu wenig Liebe und Zuneigung zeigt, kann die 38-Jährige nicht anders und muss das traute Familienheim verlassen. Der 49-Jährige hat mit der räumlichen Trennung stark zu kämpfen. "Ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert", bricht er vor der Kamera in Tränen aus. Schon vor der Auswanderung soll es bei den beiden gekriselt haben. Auf der Insel hätten sich die Ehe-Probleme zunehmend verschärft, unter anderem wegen wachsender Existenz-Ängste. Let's Dance Spektakel und Kuss-Moment bei "Let's Dance": Dieses Paar gewinnt die Profi-Challenge 2025 eröffnete René eine Poolbar, die bislang zu wenig zahlende Gäste anzieht. Um die Familie über Wasser zu halten, betreibt Sarah einen eigenen Friseursalon und arbeitet nebenbei einmal wöchentlich als Putzkraft in einer FKK-Erotikanlage - gemeinsam mit ihrem Noch-Mann, der dort als Hausmeister angestellt ist.

René kann die Trennung nicht ganz realisieren. © Screenshot/RTL+

Tochter Stella will zurück nach Deutschland