Kurz vor Traumhochzeit mit Steff Jerkel: Ausgerechnet hier steigt JGA von Peggy Jerofke
Palma de Mallorca (Spanien) - Kurz vor der Traumhochzeit auf Mallorca steigen bei Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) die feuchtfröhlichen Junggesellenabschiede. Ausgerechnet am Ballermann gibt die TV-Auswanderin richtig Gas!
Seit mittlerweile 17 Jahren – inklusive kleiner Beziehungspause – lebt das "Goodbye Deutschland"-Paar auf Mallorca.
Am Ballermann hat sich die Gastronomin aber in all den Jahren noch nicht blicken lassen. Und ausgerechnet dort haben ihre Freundinnen ihren Junggesellenabschied geplant.
"Ich bin sehr aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwarten wird", erklärt Peggy in der neuesten Folge von "Goodbye Deutschland". Allerdings hat sie anfangs überhaupt keinen Bock auf DIE Partymeile Mallorcas.
"Meine schlimmste Befürchtung ist, dass ich heute den Megapark das erste Mal betreten werde oder den Bierkönig."
Bevor es aber soweit ist, hat ihre Mädelsclique eine ganz andere Überraschung auf Lager – eine XXL-Limousine, mit der die Partygemeinde durch die Gegend kutschiert wird.
Peggy Jerofke feiert JGA im Megapark
Das scheint bei der Restaurant-Betreiberin zunächst mehr als gut anzukommen. "Ich hab mich gefühlt wie ein Star", stellt sie im Anschluss fest.
Der krönende Abschluss der Mädels-Feier steigt am Ende schließlich im legendären Megapark.
Im Inneren lässt die 50-Jährige die Hüllen fallen und schmeißt sich ins Getümmel. "Ich fühle mich noch mal 20 Jahre jünger", schreit Peggy während der Dreharbeiten in die Kamera. Einige Stunden später ist die Sause vorbei und Peggy um eine Erfahrung reicher. "Mein Junggesellinnenabschied war laut, war wild, toll – wir haben super viel Spaß gehabt."
Bei ihrem Zukünftigen könnte die Party wohl etwas eskalativer ausfallen, fürchtet sie. "Das könnte sehr viel Party werden."
Angst um einen Seitensprung hat sie dabei aber keine. "Steff ist schon immer feiern gegangen, aber bei Frauengeschichten mache ich mir keine Gedanken."
Am 26. Juni sollen sich Peggy Jerofke und Steff Jerkel auf Mallorca das Jawort geben. Auch ein Kamerateam von "Goodbye Deutschland" wird dabei sein, um Inhalte für eine neue Folge zu produzieren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke