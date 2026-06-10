Kurz vor Traumhochzeit mit Steff Jerkel: Ausgerechnet hier steigt JGA von Peggy Jerofke

Palma de Mallorca (Spanien) - Kurz vor der Traumhochzeit auf Mallorca steigen bei Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) die feuchtfröhlichen Junggesellenabschiede. Ausgerechnet am Ballermann gibt die TV-Auswanderin richtig Gas!

Peggy Jerofke (50) lässt es am Ballermann im Megapark richtig krachen. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland

Seit mittlerweile 17 Jahren – inklusive kleiner Beziehungspause – lebt das "Goodbye Deutschland"-Paar auf Mallorca.

Am Ballermann hat sich die Gastronomin aber in all den Jahren noch nicht blicken lassen. Und ausgerechnet dort haben ihre Freundinnen ihren Junggesellenabschied geplant.

"Ich bin sehr aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwarten wird", erklärt Peggy in der neuesten Folge von "Goodbye Deutschland". Allerdings hat sie anfangs überhaupt keinen Bock auf DIE Partymeile Mallorcas.

"Meine schlimmste Befürchtung ist, dass ich heute den Megapark das erste Mal betreten werde oder den Bierkönig."

Bevor es aber soweit ist, hat ihre Mädelsclique eine ganz andere Überraschung auf Lager – eine XXL-Limousine, mit der die Partygemeinde durch die Gegend kutschiert wird.