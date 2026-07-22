Freizeitpark in Sachsen kämpft um Existenz: "Wir haben zu wenig Gäste"
Neißeaue - In der neuen Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" werden Menschen begleitet, die anderen einen schönen Urlaub bereiten - im Inland und im Ausland. Zwei sächsische Freizeitparkbetreiber wollen für ihre Gäste alles geben, kämpfen aber um die eigene Existenz.
Für Jürgen Bergmann (66) und Doreen Stopporka (47) ist der Freizeitpark "Turisede" in Neißeaue direkt an der deutsch-polnischen Grenze mehr als nur ein Beruf.
"Arbeit und Familie ist bei uns das Gleiche. Wir haben keine Freizeit", schmunzelt der Erfinder des Parks. Neben dem Freizeitpark gehört auch Deutschlands erstes Baumhaushotel zu der großzügigen Anlage. Doch der Druck ist enorm.
"Wir haben zu wenige Gäste", erzählt Bergmann in der TV-Show. Trotz der Lage zwischen den beiden Ländern kommen vor allem aus Polen viel zu wenige Besucherinnen und Besucher. Der Anteil an polnischen Gästen liegt gerade einmal bei vier Prozent.
Vor einigen Jahre musste Jürgen Bergmann schon einmal Insolvenz anmelden. Am Ende lief alles gut, aber das soll sich auf keinen Fall wiederholen.
Neben dem Freizeitpark und Baumhaushotel betreiben die beiden noch eine Firma für künstlerische Holzgestaltung. Rund 80 Mitarbeitende fertigen Baumhäuser, Parks und Erlebniswelten in ganz Europa. So kommen immerhin rund zwei Drittel der Einnahmen zusammen. Trotzdem ist der Druck enorm.
Mehrere Projekte laufen im Turisede gleichzeitig
"Mein Alltag ist zeitweise sehr, sehr stressig. Es kommt viel zusammen, es geht viel durcheinander, wo man Entscheidungen treffen muss. Von einer Sekunde in die andere muss man sich in ein anderes Thema reindenken", erzählt Doreen Stopporka.
Stillstand gibt es nicht. "Wir arbeiten im Moment an 25 bis 30 Projekten gleichzeitig", so die 47-Jährige.
Das Ehepaar packt an allen Ecken selbst mit an. Trotz Höhenangst verschneidet Jürgen Bergmann in mehreren Metern Höhe einen Baum.
Gleichzeitig denkt er die ganze Zeit darüber nach, wie der Park sich trotz hoher Kosten weiterentwickeln kann. Er sagt: "Man muss ja auch immer genügend ansparen, um jedes Jahr eine neue Attraktion zu bauen."
Aufgeben kommt für die beiden Sachsen nicht infrage. Zusammen mit ihrem Team geben sie täglich alles und das weiß Bergmann auch zu schätzen. "Ich glaube, mein größter Wunsch ist, dass alle wichtigen Stellen der Firma mit guten Leuten besetzt sind und dass sie weiterhin alle Lust haben, den Weg mit uns weiterzugehen", sagt er ehrlich.
Die ganze Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" mit weiteren Geschichten von Urlaubsmachern in aller Welt könnt Ihr am Montag um 22.15 Uhr bei VOX sehen oder vorab bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL; Screenshot/RTL+