Jacky ist dabei, als ihre Zwillings-Schwester plötzlich stirbt: "Diesen Anblick werde ich nie vergessen"
Hildesheim - Wenn ein nahestehendes Familienmitglied stirbt, ist es, als würde die Welt stehenbleiben. Bei Jacky (33) war es die Zwillingsschwester, die von heute auf morgen nicht mehr da war. Dass sie selbst sie gefunden und sterben sehen hat, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen.
Es war der 22. August 2024, als Jackys Leben völlig auf den Kopf gestellt wurde. Und das gleich in zweifacher Hinsicht, wie sie in der ZDF-Dokureihe "37 Grad Kurzreportagen" erzählt.
An jenem Tag bekam die heute zweifache Mama von ihrem Frauenarzt die Bestätigung, dass sie wieder schwanger ist. Natürlich wollte sie es sofort ihrer Zwillingsschwester Daisy erzählen. Doch der ging es nicht gut, schon seit Wochen plagten sie vermeintliche heftige Migräneanfälle.
So auch jetzt wieder - so schlimm, dass ihre Mutter sogar den Rettungsdienst rief. Den Sanitätern sagte Daisy aber, dass sie einfach nur ihre Ruhe haben wolle. Jacky blieb über Nacht und wollte sich um ihre Schwester kümmern.
Als sie in ihr Schlafzimmer kam, lag Daisy in ihre Decke eingekuschelt. "Ich habe ihr Gesicht angeguckt und dachte: Ja, die schläft auf jeden Fall tief und fest. Sie hat auch so ein Schnarchgeräusch von sich gegeben", so Jacky.
Als sie über ihren Rücken strich, folgte der Schock: Sie spürte kein Atmen. Sofort wählte die heute 33-jährige den Notruf. Die Person, die den Anruf entgegennahm, sagte ihr, sie solle ihre Schwester umdrehen.
Als sie das tat, war die Gesichtshälfte, auf der Daisy gelegen hatte, schon ganz blau, die Augen halb offen, die Zunge quoll aus dem Mund. "Diesen Anblick werde ich niemals vergessen", kämpft der Zwilling mit den Tränen.
Jacky erzählt auf ihrem Instagram-Account auch vom Tod ihrer Schwester
Jacky lässt das Erlebte nicht los und doch muss das Leben weitergehen
Jacky versuchte, ihre Schwester zu reanimieren, bis sie nicht mehr konnte, selbst fast bewusstlos wurde. Sie war völlig überfordert mit der Situation, "konnte das alles nicht glauben, was da gerade passiert".
Als der Rettungsdienst da war, rief sie Familie und Freunde an, dass sie kommen müssen. Dennoch: "Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass sie vielleicht sterben könnte, das war gar nicht in meinem Kopf."
Und trotzdem überbrachte der Notarzt die alles verändernde Nachricht, dass Daisy gestorben war. "Er meinte, dass er sich sehr sicher ist, dass sie an einem geplatzten Hirnaneurysma mit darauffolgenden Hirnblutungen gestorben ist." Daher kamen also die heftigen Kopfschmerzen, die ihre Schwester seit Anfang August geplagt hatten.
"Das war das schlimmste Erlebnis in meinem Leben", weint Jacky in der Sendung. Und trotzdem musste das Leben weitergehen, für ihren Sohn und das ungeborene Kind.
"Daisy und ich sind so dramatisch auf die Welt gekommen als Zwillingspaar. So wie wir zur Welt gekommen sind, gemeinsam, hab ich sie auch einfach in ihren letzten Atemzügen begleitet", ist sie heute sicher. Die Zwillinge wurden als Frühchen bereits in der 26. Schwangerschaftswoche geboren.
Wie Jacky es geschafft hat, mit ihrer Trauer um ihre geliebte Schwester umzugehen, seht Ihr in der "37 Grad"-Kurzreportage "Unzertrennlich über den Tod hinaus" in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/jacky_rpunkt