Jacky ist dabei, als ihre Zwillings-Schwester plötzlich stirbt: "Diesen Anblick werde ich nie vergessen"

Hildesheim - Wenn ein nahestehendes Familienmitglied stirbt, ist es, als würde die Welt stehenbleiben. Bei Jacky (33) war es die Zwillingsschwester, die von heute auf morgen nicht mehr da war. Dass sie selbst sie gefunden und sterben sehen hat, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen.

Jacky (33) besucht das Grab ihrer Zwillingsschwester Daisy so oft wie möglich. © Screenshot/Instagram/jacky_rpunkt

Es war der 22. August 2024, als Jackys Leben völlig auf den Kopf gestellt wurde. Und das gleich in zweifacher Hinsicht, wie sie in der ZDF-Dokureihe "37 Grad Kurzreportagen" erzählt.

An jenem Tag bekam die heute zweifache Mama von ihrem Frauenarzt die Bestätigung, dass sie wieder schwanger ist. Natürlich wollte sie es sofort ihrer Zwillingsschwester Daisy erzählen. Doch der ging es nicht gut, schon seit Wochen plagten sie vermeintliche heftige Migräneanfälle.

So auch jetzt wieder - so schlimm, dass ihre Mutter sogar den Rettungsdienst rief. Den Sanitätern sagte Daisy aber, dass sie einfach nur ihre Ruhe haben wolle. Jacky blieb über Nacht und wollte sich um ihre Schwester kümmern.

Als sie in ihr Schlafzimmer kam, lag Daisy in ihre Decke eingekuschelt. "Ich habe ihr Gesicht angeguckt und dachte: Ja, die schläft auf jeden Fall tief und fest. Sie hat auch so ein Schnarchgeräusch von sich gegeben", so Jacky.

Als sie über ihren Rücken strich, folgte der Schock: Sie spürte kein Atmen. Sofort wählte die heute 33-jährige den Notruf. Die Person, die den Anruf entgegennahm, sagte ihr, sie solle ihre Schwester umdrehen.

Als sie das tat, war die Gesichtshälfte, auf der Daisy gelegen hatte, schon ganz blau, die Augen halb offen, die Zunge quoll aus dem Mund. "Diesen Anblick werde ich niemals vergessen", kämpft der Zwilling mit den Tränen.