Heftiges Liebes-Urteil bei Peggy Jerofke und Steff Jerkel: "Viele Freunde haben dir einen besseren Mann gewünscht"
Canyamel (Mallorca) - Am Wochenende haben sich Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) nach fast 30-jähriger Liebe feierlich das Jawort gegeben. Ganz besonders in den jeweiligen Reden hat das Auswanderer-Paar so manche harten Details aus der Vergangenheit aufgetischt.
Es war genau die Hochzeit, die sich die "Goodbye Deutschland"-Urgesteine schon immer gewünscht haben.
Neben unzähligen Freunden und den jeweiligen Familien hat auch das Kamerateam von VOX ganz besondere Momente eingefangen.
Einer von ihnen: die knallharte Traurede von Ex-Bar-Besitzer Steff! "(...) Ich lieb dich bis zum Mond, du bist meine Seelenverwandte. Viele meiner Freunde haben dir einen besseren Mann sogar gewünscht. Ist aber nicht passiert", heißt es in der Spezialausgabe von "Goodbye Deutschland".
Tatsächlich sind die Eltern einer Tochter vor Jahren durch eine ziemlich harte Zeit gegangen - die Ende 2022 sogar in einer rund einjährigen Trennung geendet war.
Das thematisiert auch Steff weiter … "Du hast mich behalten. Die Leute wissen gar nicht, was Peggy oder was wir in 28 Jahren durchgemacht haben. Das war die Hölle teilweise."
Steff Jerkel gesteht Fehler vor Hochzeitsgästen ein
Doch damit (noch) nicht genug. Mitten in seiner Rede wird der 56-Jährige plötzlich einsichtig, gesteht sich harte Fehler im Laufe der Jahre ein.
"Ich habe viele Narben bei dir hinterlassen, seelische. Du hast viele Jahre in Angst um mich gelebt. Das tut mir auch leid. Als wir uns getrennt haben, wollte ich dich eigentlich nur wieder haben", gesteht Steff offen und ehrlich.
Bereits einige Minuten zuvor hatte auch die Traurednerin ganz tiefe Einblicke ins Seelenleben des Auswanderers gegeben. "Bei Peggy finde ich immer unzweifelhaften Halt und nur bei ihr habe ich immer dieses unbeschreibliche warme Gefühl, zu Hause zu sein", zitierte sie den Wahl-Mallorquiner.
Für zarte Lacher wurde im Rahmen der spektakulären Hochzeit auch gesorgt. Nämlich dann, als es um die Unterschiede des getrauten Ehepaars gegangen war.
"Der eine plant alles, der andere weiß nicht einmal, was es heute zu essen gibt", scherzte die Traurednerin als sinnhaftes Beispiel. Die TV-Ausstrahlung der kompletten Folge ist laut VOX für den 20. Juli (20.15 Uhr) geplant.
Titelfoto: Bildmontage: Screenhot/Instagram/Steff Jerkel