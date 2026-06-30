30.06.2026 12:16 Heftiges Liebes-Urteil bei Peggy Jerofke und Steff Jerkel: "Viele Freunde haben dir einen besseren Mann gewünscht"

TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich auf Mallorca das Jawort gegeben - inklusive ehrlicher Abrechnung von Steff.

Von Maurice Hossinger

Canyamel (Mallorca) - Am Wochenende haben sich Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) nach fast 30-jähriger Liebe feierlich das Jawort gegeben. Ganz besonders in den jeweiligen Reden hat das Auswanderer-Paar so manche harten Details aus der Vergangenheit aufgetischt.

Steff Jerkel (56) und Peggy Jerofke (50) sind seit dem Wochenende offiziell verheiratet. © Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke Es war genau die Hochzeit, die sich die "Goodbye Deutschland"-Urgesteine schon immer gewünscht haben. Neben unzähligen Freunden und den jeweiligen Familien hat auch das Kamerateam von VOX ganz besondere Momente eingefangen. Einer von ihnen: die knallharte Traurede von Ex-Bar-Besitzer Steff! "(...) Ich lieb dich bis zum Mond, du bist meine Seelenverwandte. Viele meiner Freunde haben dir einen besseren Mann sogar gewünscht. Ist aber nicht passiert", heißt es in der Spezialausgabe von "Goodbye Deutschland". TV & Shows Peinlicher Reality-Moment: Er kennt nach einem Jahr Beziehung nicht mal die Namen seiner Schwiegereltern Tatsächlich sind die Eltern einer Tochter vor Jahren durch eine ziemlich harte Zeit gegangen - die Ende 2022 sogar in einer rund einjährigen Trennung geendet war. Das thematisiert auch Steff weiter … "Du hast mich behalten. Die Leute wissen gar nicht, was Peggy oder was wir in 28 Jahren durchgemacht haben. Das war die Hölle teilweise."

Steff Jerkel gesteht Fehler vor Hochzeitsgästen ein