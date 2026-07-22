22.07.2026 08:20 IT-Ingenieur verliebt sich in Häuptlingstochter von Amazonas-Stamm: So sieht Christians Leben im Urwald jetzt aus

Am Montag zeigt Goodbye Deutschland in einer Jubiläumsfolge vier Auswanderer-Familien auf vier Kontinenten. Was ist in den vergangenen Jahren passiert?

Von Karolin Buschmann

Praia do Tupé (Brasilien) - Es ist die wohl exotischste Liebesgeschichte bei "Goodbye Deutschland": Vor 15 Jahren verliebte sich Christian Blankenhorn (51) beim Urlaub in Brasilien Hals über Kopf in Umussy (36), eine Häuptlingstochter eines indigenen Amazonas-Stammes. Es folgten die Hochzeit und die Geburten der zwei gemeinsamen Töchter Luna (14) und Naomi (10). Doch ein vereintes Familienleben blieb jahrelang aus. Irgendwann stellte Umussy ihrem 15 Jahre älteren Partner ein Ultimatum: Auswanderung oder Trennung.

Vor 15 Jahren tauchte Christian in die Welt des Amazonas ein und verliebte sich in die Häuptlingstochter Umussy (damals 21). © Screenshot/Instagram/@umussy_greenhill Lange Zeit wollte der studierte Informatiker seine Heimat am Bodensee nicht aufgeben. Auch für seine Frau war klar: Den Urwald will sie um keinen Preis für ein Leben in Deutschland eintauschen. "Ich würde die Freiheit des Dschungels vermissen", erklärt die 36-Jährige in einer neuen Folge der beliebten VOX-Sendung. Eine Liebe auf Distanz kam für beide nach zehn Jahren Fernbeziehung nicht mehr infrage. Also fasste Christian vor fünf Jahren den Entschluss, in den wilden Amazonas auszuwandern. Heute arbeitet er als IT-Manager für mittelständische Unternehmen aus Europa in seinem selbst gebauten Homeoffice. Darüber hinaus hat sich seit der Auswanderung des 51-Jährigen auch viel technisch verändert: Im Familiendomizil im Urwald-Dörfchen Praia do Tupé rund eine Stunde entfernt von Manaus gibt es nun Solaranlage, Klimageräte und sogar eine Waschmaschine. Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Sächsischer Freizeitpark kämpft um Existenz: "Haben zu wenige Gäste" "Die erleichtert uns den Alltag sehr", schwärmt Umussy, die zuvor die Wäsche immer im Rio Negro gewaschen hatte.

Happy End im Dschungel: Christian lebt seit fünf Jahren glücklich mit seiner Familie zusammen