"Goodbye Deutschland"-Auswanderin bangt um ihr Baby, gibt Traum aber nicht auf

Franziska Schmidt (37) aus Berlin hat ein Baby von ihrem Ex Saris zur Welt gebracht. © Screenshot/instagram/goodbyedeutschland.vox (Bildmontage)

Franzi warf ihren Partner Saris raus, da sie auf seinem Handy Liebes-Nachrichten zu anderen Frauen gefunden hatte.

"Weil wir nicht im Besten auseinander gegangen sind, mache ich mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mir das Kind wegzunehmen", so die Auswanderin in der VOX-Doku am Freitag besorgt.

Um ihr Sorgerecht nicht in Gefahr zu bringen und damit ihre Tochter die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, wollte Franzi ihr Mädchen in Deutschland zur Welt bringen. Plötzlich platzte ihre Fruchtblase zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin.

Im Schockzustand ist Franzi ins Klinikum Friedrichshain eingeliefert worden und musste medikamentös eingestellt werden. "Ich bin komplett fertig. Um das Ungeborene stabil zu bekommen, muss ich mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben", so die 37-Jährige sorgenvoll.