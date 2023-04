Schlimme Nachricht für "Goodbye Deutschland"-Star Lisa Reyes: Ihr Ex muss ins Gefängnis!

Kalifornien (USA) - Lisa Reyes (29) ist "sehr schockiert": Ihr Ex-Mann Robert (40) wurde in den USA zu einer Haftstrafe verurteilt! Was bedeutet das für die einstige " Goodbye Deutschland "-Auswanderin und vor allem für die gemeinsamen Kinder der beiden?

Schlechte Nachrichten für Lisa Reyes (29): Ihr Ex-Mann Robert (40) muss hinter Gitter! © instagram.com/lisarrey

Einst wanderten sie vor den Augen der VOX-Zuschauer gemeinsam in die USA aus, nun muss Robert Reyes Jr. genau dort ins Gefängnis. Laut einer offiziellen Mitteilung des US-Justizministeriums wurde der 40-Jährige am Dienstag zu sieben Jahren Haft verurteilt!

Grund dafür ist dem Urteil zufolge ein millionenschwerer Betrug: Konkret wurde dem Trio vorgeworfen, zu den US-Wahlen im Jahr 2016 zwei sogenannte "Political Action Committees" betrieben zu haben, um über automatisierte Anrufe sowie Werbung im Radio und im Internet vermeintliche Spendengelder zu sammeln.

Dabei veruntreuten Robert und seine zwei Mittäter knapp vier Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 3,6 Millionen Euro)! Alle drei zeigten sich geständig und auch Roberts Komplizen Matthew Nelson Tunstall (36) und Kyle George Davies (31) erhielten Gefängnisstrafen von zehn beziehungsweise fünf Jahren.

Für Lisa Reyes sei die Nachricht nun ein Schock gewesen, sie habe bis zuletzt auf eine Bewährungsstrafe für ihren Ex gehofft, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte. Die beiden sind zwar kein Paar mehr und hatten in der Vergangenheit einigen Streit, trotzdem scheinen sie sich derzeit gut zu verstehen - wohl auch wegen ihrer gemeinsamen Kinder Niklas (7) und Elijah (3).

"Es tut mir für die Jungs leid", sagte die 29-Jährige, "sie verlieren erstmal ihren Vater".