"Goodbye Deutschland": Sorgt Steff Jerkels Bar für eine erneute Trennung?

"Ich style mich für ein besonderes Dinner mit Peggy", berichtet der sonst so toughe Steff sichtlich nervös und hat sogar eine rote Rose besorgt. Auch Peggy macht sich extra sexy zurecht, damit der 54-Jährige mal sieht, was er an ihr hat.

Mit der Sportsbar "Sharkis" will Steff so richtig durchstarten. © RTL / 99pro media

Damit die Liebe diesmal hält, hat sich Steff für sein erstes eigenes Business - die Sportsbar "Sharkis" - extra eine Geschäftspartnerin ins Boot geholt. Doch wegen Differenzen wird daraus plötzlich doch nichts mehr und der 54-Jährige steht ganz alleine da.

"Es ist ja noch Arbeit. Oh Gott", urteilt Peggy, die Steff zur Hilfe eilt und das Chaos in der unfertigen Bar erschrocken betrachtet. Durch Malerarbeiten und Staub sind die neu angeschafften Küchengeräte völlig verdreckt und zugemüllt: "Ich weiß nicht mehr wohin. Ich hab so eine Enttäuschung, so eine Wut", erklärt Steff voller Zorn und hofft auf Zuspruch von Peggy.

"Ich bin da immer sehr gereizt (...) Ich trag’ dann trotzdem alles zu Peggy", weiß Steff und hat berechtigterweise Angst, dass die Beziehung so erneut in die Brüche geht.