Halb so alte Frau von Auswanderer will Nachwuchs: "Würde es immer wieder tun, bis wir ein Baby haben"

Malindi (Kenia) - Vor drei Jahren kehrte Kai Kron (60) seiner alten Heimat für immer den Rücken und wanderte der Liebe wegen nach Kenia aus. Gemeinsam mit seiner Frau Emily Otieno (32) und deren Sohn (10) aus erster Ehe lebt der Leverkusener jetzt an der kenianischen Küste. Auf seinem einige Hektar großen Land will er ein Hotel samt Restaurant eröffnen. Doch seine Frau hat erstmal andere Pläne ...

Emily Otieno (32) wünscht sich Zwillinge. © RTL

Die 32-Jährige wünscht sich nämlich sehnlichst Nachwuchs. "Mein Wunsch ist es Zwillinge zu bekommen", sagt sie in einer neuen Folge "Goodbye Deutschland".

Doch es gibt ein Problem: Kai ist bereits mit Ende 20 Vater von vier Kindern geworden und hat sich anschließend sterilisieren lassen. Da sich die Vasektomie aufgrund von Komplikationen nicht mehr rückgängig machen lässt, sucht das Paar im österreichischen Klagenfurt Rat bei einer Kinderwunschklinik.

Dort sollen Emily Eizellen entnommen und mit Kais Samenzellen künstlich befruchtet werden. Weil die Kenianerin einen Zwillingswunsch hat, können ihr zwei Embryos auf einmal eingesetzt werden. Der Arzt rät davon aber ab, da Emily in der Vergangenheit einen Kaiserschnitt hatte und die Narbe bei einer Schwangerschaft reißen könnte.

Für die Mutter eines Sohnes ist es das Risiko aber wert. Trotz hoher Kosten bei jedem Versuch hält Emily an ihrem Kinderwunsch fest: "Ich würde es immer und immer wieder tun bis wir ein Baby haben."