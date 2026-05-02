Auswanderer-Sohn über schwere Schulzeit: "Viele, die mich gemobbt haben"

Grahamstown (Südafrika) - Wenn Eltern auswandern, hat es zumeist der Nachwuchs besonders schwer. Im zweiten Teil von " Goodbye Deutschland! Auswanderer-Kids " erzählen die Kinder von Ex-Paar Marie (44) und Olaf Heidtke (57) von den anfänglichen Schwierigkeiten im neuen Land.

Für Aaron (damals 13, v.l.n.r.), Samuel (damals 16) und Emily Heidtke (damals 7) waren die Jahre in Südafrika nicht immer leicht. © RTL

2014 kehrten die Heidtkes Niedersachsen endgültig den Rücken und begannen im weit entfernten Grahamstown ein neues Leben. Nicht nur sie mussten sich mit Herausforderungen auf ihrer zwei Millionen Quadratmeter großen Farm herumschlagen. Auch für ihre Kinder Samuel (19), Aaron (16) und Emily (10) war die Zeit nicht immer leicht.

Vor allem die beiden Jungs, die nicht wie ihre Schwester in Südafrika geboren wurden, hatten mit der Umstellung und insbesondere mit den neuen Schulsystemen zu kämpfen. Samuel musste damals aufgrund schlechter Leistungen eine Klasse wiederholen. Auch im Teenager-Alter gab es in der weiterführenden Schule Probleme: "Ich hatte am Anfang sehr viele, die mich gemobbt haben."

Später besserte sich die Lage, Samuel fand endlich Anschluss und biss sich durch. Sein jüngerer Bruder hingegen haderte lange mit dem Konzept des Internats: "Du hast keine Privatsphäre." Damals musste sich Aaron sein Zimmer mit drei weiteren Schülern teilen.

Während Samuel nur einmal im Monat seine Eltern zu Hause besuchte, litt Aaron unter starkem Heimweh.