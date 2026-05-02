Auswanderer-Sohn über schwere Schulzeit: "Viele, die mich gemobbt haben"
Grahamstown (Südafrika) - Wenn Eltern auswandern, hat es zumeist der Nachwuchs besonders schwer. Im zweiten Teil von "Goodbye Deutschland! Auswanderer-Kids" erzählen die Kinder von Ex-Paar Marie (44) und Olaf Heidtke (57) von den anfänglichen Schwierigkeiten im neuen Land.
2014 kehrten die Heidtkes Niedersachsen endgültig den Rücken und begannen im weit entfernten Grahamstown ein neues Leben. Nicht nur sie mussten sich mit Herausforderungen auf ihrer zwei Millionen Quadratmeter großen Farm herumschlagen. Auch für ihre Kinder Samuel (19), Aaron (16) und Emily (10) war die Zeit nicht immer leicht.
Vor allem die beiden Jungs, die nicht wie ihre Schwester in Südafrika geboren wurden, hatten mit der Umstellung und insbesondere mit den neuen Schulsystemen zu kämpfen. Samuel musste damals aufgrund schlechter Leistungen eine Klasse wiederholen. Auch im Teenager-Alter gab es in der weiterführenden Schule Probleme: "Ich hatte am Anfang sehr viele, die mich gemobbt haben."
Später besserte sich die Lage, Samuel fand endlich Anschluss und biss sich durch. Sein jüngerer Bruder hingegen haderte lange mit dem Konzept des Internats: "Du hast keine Privatsphäre." Damals musste sich Aaron sein Zimmer mit drei weiteren Schülern teilen.
Während Samuel nur einmal im Monat seine Eltern zu Hause besuchte, litt Aaron unter starkem Heimweh.
Goodbye Deutschland: Heute ist alles anders bei Familie Heidtke
Mehr als drei Jahre nach den Dreharbeiten hat sich bei Familie Heidtke einiges verändert. Marie und Olaf gehen längst getrennte Wege und lieferten sich in der Vergangenheit sogar einen erbitterten Rosenkrieg.
Inzwischen hat der 57-Jährige der gemeinsamen Farm mit Ex-Frau Marie den Rücken gekehrt. Ihr Ältester lebt ebenfalls nicht mehr auf der Ranch, sondern ist für eine Ausbildung zum Metallbauer nach Hagen (NRW) gegangen.
Ob der 19-Jährige jemals wieder zu seiner Familie nach Südafrika zurückkommen wird, bleibt ungewiss. Erstmal wolle er Deutschland "kennenlernen", wie er auf Instagram schreibt.
Auch wenn Marie und Olaf inzwischen kein Paar mehr sind, in einer Sache sind sie sich einig: Eine Auswanderung mit ihren Kindern war die richtige Entscheidung.
Teil 2 von "Goodbye Deutschland! Auswanderer-Kids: Jetzt reden wir!" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Wer Teil 1 verpasst hat, kann die Folge dort ebenfalls streamen.
Titelfoto: RTL