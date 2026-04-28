Krasses Geständnis von TV-Auswanderer Thommy Schmelz: "Ohne die Frau hätte ich mich umgebracht"

Palma de Mallorca (Spanien) - Mit einer schonungslosen Videobotschaft hat TV-Auswanderer Thommy Schmelz (54) die letzten Monate Revue passieren lassen. Insbesondere seiner Frau Kathrin (57) dankt er, dass er überhaupt noch am Leben ist.

Thommy Schmelz und Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz haben im vergangenen Jahr die tiefsten Tiefen durchgemacht. © Screenshot/Instagram/Kathrin Mermi-Schmelz

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass der Auswanderer aus "Goodbye Deutschland" eine quälend lange Klinik-Tortur über sich ergehen hat lassen müssen.

Phasenweise hatte der 54-Jährige sogar im künstlichen Koma gelegen und mehrere Tage um sein Leben gebangt.

Dass er überhaupt noch atmen und wieder laufen könne, verdankt er unter anderem seiner besseren Hälfte.

"Ohne die Frau hätte ich mich sowieso schon lange umgebracht", haut der TV-Auswanderer in einem fünfminütigen Clip auf Instagram heraus.

Aber auch bei seinen Fans will er sich für all die Kommentare und Botschaften im Laufe des jüngsten Dreivierteljahres bedanken.

"Ohne diese Frau, ohne meine Fans, ohne die Gebete von den Fans, ohne die Kerzen von den Fans wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben."