Halbes Jahr vor Hochzeit: Muss Peggy Jerofke einen großen Traum endgültig begraben?

Im Sommer sollen auf Mallorca die Hochzeitsglocken läuten. Findet das Event bei Peggy Jerofke und Steff Jerkel aber ganz anders statt als erwünscht?

Von Maurice Hossinger

Cala Rajada (Mallorca) - Auf der Suche nach einer geeigneten Hochzeitslocation hagelt es für Peggy Jerofke (49) und ihren Steff Jerkel (56) jede Menge Rückschläge. Der Traum vom Jawort in luxuriösem Ambiente lebt aber weiter.

Erst Liebes-Pause, dann Verlobung: Peggy Jerofke (49) und Steff Jerkel (56) wollen im Juni heiraten. © RTL / 99pro media Seit rund einem halben Jahr sind die TV-Auswanderer schon auf der Suche nach einer atemberaubenden Location, um ihre Liebe Ende Juni auf Mallorca zu krönen. Statt jeder Menge Auswahl haben sich die Dinge im Laufe der vergangenen Monate aber offenbar in eine andere Richtung gedreht, gesteht die 49-Jährige bei "Goodbye Deutschland". "Ich jetzt für mich bin schon richtig verzweifelt. (...) Ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt", erklärt Peggy im Laufe der Dreharbeiten. Riverboat Schlager-Star Michelle über ihre tragische Kindheit: "Wurde halb tot geschlagen" Tatsächlich sei zwischenzeitlich eine Absage nach der nächsten hereingeflattert und das hätte unterm Strich dafür gesorgt, dass sowohl Peggy als auch ihr Verlobter die eigenen Ansprüche herunterschrauben mussten.

Steff Jerkel verkauft Boot für Hochzeitskasse