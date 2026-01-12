Halbes Jahr vor Hochzeit: Muss Peggy Jerofke einen großen Traum endgültig begraben?
Cala Rajada (Mallorca) - Auf der Suche nach einer geeigneten Hochzeitslocation hagelt es für Peggy Jerofke (49) und ihren Steff Jerkel (56) jede Menge Rückschläge. Der Traum vom Jawort in luxuriösem Ambiente lebt aber weiter.
Seit rund einem halben Jahr sind die TV-Auswanderer schon auf der Suche nach einer atemberaubenden Location, um ihre Liebe Ende Juni auf Mallorca zu krönen.
Statt jeder Menge Auswahl haben sich die Dinge im Laufe der vergangenen Monate aber offenbar in eine andere Richtung gedreht, gesteht die 49-Jährige bei "Goodbye Deutschland".
"Ich jetzt für mich bin schon richtig verzweifelt. (...) Ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt", erklärt Peggy im Laufe der Dreharbeiten.
Tatsächlich sei zwischenzeitlich eine Absage nach der nächsten hereingeflattert und das hätte unterm Strich dafür gesorgt, dass sowohl Peggy als auch ihr Verlobter die eigenen Ansprüche herunterschrauben mussten.
Steff Jerkel verkauft Boot für Hochzeitskasse
Neben dem ersten Notfallplan, die Hochzeit inklusive Party auf dem eigenen Grundstück zu veranstalten, könnte eine Bekannte des 56-Jährigen die Rettung in letzter Sekunde sein.
Denn: Peggy träumt seit Jahren von einer langen Einfahrt, mallorquinischen Steinen mit roten Blumen, Steinbogen und viel Grün mit "fetten Palmen drauf".
Beinahe wie beschrieben sieht schließlich der Luxus-Beachclub aus, den Steffs Bekannte in Badiá Gran führt. "Ich hab' schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass man sowas finden kann", freut sich die Gastronomin bei der ausgiebigen Besichtigung.
Bei einer elementaren Sache ist die Auswanderin dagegen schon deutlich weiter - ihrem Brautkleid. Das hat Peggy zusammen mit ihrer Mama Monika ausgesucht, die eigens für die Suche nach dem Traum in Weiß nach Mallorca eingeflogen wurde. "Sie fehlt bei so vielen Ereignissen, ich habe gesagt: Ich möchte, dass sie da dabei ist."
Und ihr Zukünftiger? Der muss sich, um die Hochzeitskasse aufzubessern, von einem seiner geliebten Boote trennen. Wie der 56-Jährige erklärt, hätte er zuletzt "unnötig Standgebühr" blechen müssen. Für seine Peggy macht er deshalb Schluss. "Die Hochzeit bedeutet mir alles."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke