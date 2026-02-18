Klink-Odyssee hört einfach nicht auf! "Goodbye Deutschland"-Star schon wieder im Krankenhaus

Palma de Mallorca (Spanien) - Hat das denn nie ein Ende?! Nachdem er im vergangenen Jahr um sein Überleben kämpfte und zwischenzeitlich sogar im Koma lag, musste " Goodbye Deutschland "-Star Thommy Mermi-Schmelz nun schon wieder in eine Klinik eingeliefert werden.

In ihrer Instagram-Story hat Kathrin Mermi-Schmelz am Mittwoch die erneute Hiobsbotschaft rund um ihren Lebensgefährten Thommy verkündet. © Bildmontage: Instagram/mermischmelz (Screenshots, 3)

Von der erneuten Hiobsbotschaft hat seine Lebensgefährtin Kathrin Mermi-Schmelz am Mittwochnachmittag in ihrer Instagram-Story berichtet.

Dort schreibt sie: "Bad News!!! Thommy ist seit Montag wieder im Krankenhaus." Auf mehreren Fotos sind zudem der Auswanderer mit einem Katheter am Arm sowie verschiedene Infusionen und sogar eine Blutkonserve zu sehen.

Am Abend hat sich Mermi-Schmelz dann erneut auf ihrem Instagram-Account zu Wort gemeldet und weitere Details verraten. Demnach seien die Blutwerte ihres Liebsten bei einem Kontrolltermin auffällig schlecht gewesen. Zudem habe er "ganz schwarzen Stuhlgang", weswegen die behandelnden Ärzte vermuten würden, dass Thommy an einer Blutung im Magen leiden würde.

In der Klinik sei daher bereits eine Magenspiegelung durchgeführt worden. Zudem soll der Auswanderer am Donnerstag via Ultraschall untersucht werden. "Danach sehen wir weiter", schreibt Kathrin abschließend.