Fritz Karl über 20-jährige Beziehung zu Elena Uhlig: "Die Saison zieht sich"

Leipzig - Im " Riverboat " plauderte der Schauspieler Fritz Karl (58) aus dem ehelichen Nähkästchen.

Elena Uhlig (50) und Fritz Karl (58) sind seit 20 Jahren ein Paar. © Felix Hörhager/dpa

Bereits seit 20 Jahren ist Karl glücklich an seine Schauspielkollegin Elena Uhlig (50) vergeben. "Die Saison zieht sich", kommentierte der Österreicher diese vergangenen zwei Jahrzehnte mit einem Augenzwinkern.

Wie er Moderatorin Kim Fisher (56) in der Sendung am Freitagabend berichtete, waren sich er und "die Uhlig" - wie er seine Frau nennt - beim Gründungstreffen des Bundesverbandes Schauspiel e. V. (BFFS) zum ersten Mal begegnet.

"Und dann stand die Uhlig da", erinnerte sich der 58-Jährige zurück. "Ich kannte sie so ungefähr, sie kannte mich auch, und wir sind glaub’ ich beide rot geworden, haben nur gelacht."

Eigentlich hatte sie der Schauspieler Hans-Werner Meyer (61) einander vorstellen wollen, war aber aufgrund der merkwürdigen Vertrautheit der beiden dann davon ausgegangen, dass sie zu diesem Zeitpunkt wohl bereits ein Verhältnis miteinander gehabt hatten.