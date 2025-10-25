Eine Woche keinen Kontakt: Als Auswanderin nach Hause zu ihrem Mann kommt, platzt ihr der Kragen

Jamaika - Silvia Sergeant (55) lebt seit zwei Jahren mit ihrem Mann Michael (37) auf Jamaika, zuvor wohnten die beiden zehn Jahre in Deutschland. Doch seit ihrer Auswanderung geht es bergab. Der Aufbau eines Restaurants scheiterte und stürzte Michael in eine tiefe Depression. Hinzu kommen finanzielle Probleme. Das Paar steht vor dem Scherbenhaufen seiner 13-jährigen Ehe.

Silvia (55) ist sauer, als sie ihren Mann Michael (37) in Jamaika wiedersieht. © Screenshot/RTL+

Wegen eines Sterbefalls in der Familie muss Silvia für kurze Zeit zurück nach Mötzingen in Deutschland. Von Ehemann Michael fehlt jede Spur. Zum einen kann sich das Paar keinen zweiten Flug leisten, zum anderen kämpft der 37-Jährige mit gesundheitlichen Problemen.

"Wir reden eigentlich kaum mehr miteinander, machen nichts mehr. Wenn wir beide freihaben, liegt er nur im Bett und tut nichts. Wir haben uns nichts mehr zu sagen", erklärt die Auswanderin bei "Goodbye Deutschland".

Als die gebürtige Baden-Württembergerin wieder die Heimreise antritt, ist sie mit den Nerven am Ende. Eine Woche lang hat sie nichts von ihrem Mann gehört.

Zu Hause angekommen öffnet Michael teilnahmslos die Tür. "Ich habe nichts Gutes gemacht", gesteht der Jamaikaner und spielt auf seinen betrunkenen Zustand an.

"Wieso hast du dein Telefon nicht abgenommen? Ich habe dir tausendmal geschrieben", macht Silvia ihrem Ärger Luft.