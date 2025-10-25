Eine Woche keinen Kontakt: Als Auswanderin nach Hause zu ihrem Mann kommt, platzt ihr der Kragen
Jamaika - Silvia Sergeant (55) lebt seit zwei Jahren mit ihrem Mann Michael (37) auf Jamaika, zuvor wohnten die beiden zehn Jahre in Deutschland. Doch seit ihrer Auswanderung geht es bergab. Der Aufbau eines Restaurants scheiterte und stürzte Michael in eine tiefe Depression. Hinzu kommen finanzielle Probleme. Das Paar steht vor dem Scherbenhaufen seiner 13-jährigen Ehe.
Wegen eines Sterbefalls in der Familie muss Silvia für kurze Zeit zurück nach Mötzingen in Deutschland. Von Ehemann Michael fehlt jede Spur. Zum einen kann sich das Paar keinen zweiten Flug leisten, zum anderen kämpft der 37-Jährige mit gesundheitlichen Problemen.
"Wir reden eigentlich kaum mehr miteinander, machen nichts mehr. Wenn wir beide freihaben, liegt er nur im Bett und tut nichts. Wir haben uns nichts mehr zu sagen", erklärt die Auswanderin bei "Goodbye Deutschland".
Als die gebürtige Baden-Württembergerin wieder die Heimreise antritt, ist sie mit den Nerven am Ende. Eine Woche lang hat sie nichts von ihrem Mann gehört.
Zu Hause angekommen öffnet Michael teilnahmslos die Tür. "Ich habe nichts Gutes gemacht", gesteht der Jamaikaner und spielt auf seinen betrunkenen Zustand an.
"Wieso hast du dein Telefon nicht abgenommen? Ich habe dir tausendmal geschrieben", macht Silvia ihrem Ärger Luft.
Silvia trennt sich nach 13 Jahren Ehe von Michael
Seit geraumer Zeit kämpft Michael mit schweren Depressionen: "Es zeigt sich, indem ich gar nicht rede und mich vor der Außenwelt verschließe. Dann bin ich nur im Bett."
Nachdem die beiden ihr gemeinsames Restaurant schließen mussten, hat der gelernte Maler und Lackierer als Koch gearbeitet. Doch als Silvia in Deutschland war, hat ihr Mann den Job geschwänzt. Das hatte Konsequenzen: Michael wurde gekündigt.
Weil sich die Situation nicht geändert hat, macht die 55-Jährige Monate später Nägel mit Köpfen und zieht aus dem gemeinsam gemieteten Haus aus.
Michael schläft in Stuttgart auf der Straße
Michael hingegen soll nach der Trennung vieles verkauft haben und ist inzwischen wieder in Deutschland. Zudem behauptet er, Silvia hätte sich bereits wieder einen Jüngeren geangelt. "Alles Bullshit", versichert die Wahl-Jamaikanerin.
Während sie die restlichen Gegenstände aus dem Haus holt, schläft ihr Noch-Mann in Stuttgart auf der Straße ...
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" seht Ihr am Freitag um 20.15 Uhr auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL